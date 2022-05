G-Squad : Un membre du groupe finit ruiné, il révèle ce qui l'a sauvé...

Le rêve s'est transformé en un véritable cauchemar pour Chris Keller. Ancien chanteur de G-Squad, l'un des boys band les plus célèbres de France dans les années 90, il s'est confié, samedi 7 mai 2022, sur le plateau de TPMP People, à propos de ses déboires financiers. Alors que sa fortune était estimée à plusieurs millions de francs, il a tout perdu. "J'ai voulu investir dans un studio d'enregistrement. Et je me suis complètement planté. Ça n'a pas du tout marché", a-t-il avoué face au journaliste Matthieu Delormeau.

"Je suis quelqu'un qui investit de manière passionnée. Je n'ai pas du tout de retour sur investissement dans ce que j'entreprends dans ma vie. Quand j'achète, ce n'est que de la passion. Je suis un très mauvais gestionnaire" a t-il poursuivi.

Un très mauvais gestionnaire

Résigné face à cette situation plus que critique, il reconnaît avoir songé à travailler pour une grande enseigne de bricolage. Il est finalement parvenu à trouver un nouveau projet, toujours dans la musique. "Au dernier moment, quelqu'un m'a appelé : 'Est-ce que ça te t'intéresse de faire partie d'un groupe ?' Je me suis lancé dans les soirées privées, les mariages, les bar-mitzvah" a t-il raconté sur l'émission. De quoi le sauver.

Pour ceux qui ne s'en rappellent pas ou qui n'étaient pas encore nés, G-Squad a marqué toute une génération. De Aucune fille au monde, en passant par Touché en plein coeur jusqu'à l'incontournable tube Raide dingue de toi, le groupe au style très romantique a connu un véritable succès. Il a notamment profité de l'intérêt débordant du monde entier pour les boys band, un phénomène tout nouveau à l'époque. Malheureusement pour la bande, comme tout effet de mode, cela est rapidement tombé aux oubliettes. Certains anciens membres de ces boys band, dont Chris Keller, ont tenté un come-back en 2015, avec la création du groupe Génération Boys Band. L'objectif étant de jouer sur l'effet de nostalgie. Mais le succès n'a pas été à la hauteur des attentes.