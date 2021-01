Chris Keller (G-Squad) très musclé : il dévoile sa transformation physique impressionnante

Ses bonnes résolutions, il les a prises depuis belles lurette. Chris Keller, que l'on connaît pour avoir été le très sexy leader du boysband français G-Squad, n'a rien perdu de sa superbe, alors même que le groupe s'est séparé à la fin des années 1990. Sur son compte Instagram, l'artiste a partagé un savoureux avant/après sur lequel on peut découvrir sa musculature impressionnante.

"Je te promets, et crois-en mon expérience, que tu peux y arriver, écrit-il avec fierté. Tu dois être tenace encore et encore !!! Rattrape l'image que tu veux de toi... le temps ne compte pas !!! Seule L'image, le rêve compte et rien d'autre... cette personne que tu veux être est déjà là quelque part !!! Matérialise-la dans ce monde... tu es assez fort pour le faire, crois-moi !!! Tu es assez fort pour tout faire... donne-moi ton objectif pour cette année et tiens-moi au jus chaque mois. Ensemble, on peut tout réaliser."

C'est à l'aide d'un coach que Chris Keller s'est transformé physiquement. Mais ses efforts ne datent pas d'hier. Depuis de nombreux mois, le chanteur liste ses objectifs sur les réseaux sociaux. Il était arrivé à conserver le suspense jusqu'ici... mais a fini par craquer, pour notre plus grand plaisir. Il faut dire que, cette année, il a pu mettre les bouchées doubles. Lui qui participait à la tournée Born in 90, tout comme Larusso, Ménélik, Lââm ou Princess Erika, a été privé de scène - comme à peu près tous les artistes de notre planète.