Gad Elmaleh en deuil et bouleversé : son "fréro" qui a inspiré un de ses personnages est mort

Mardi 1er décembre 2020, en fin de journée, Gad Elmaleh a fait part de sa grande tristesse. Celui qui a plutôt l'habitude de faire rire est en deuil. Il a perdu un ami, un mentor, un homme qui a inspiré un de ses personnages les plus connus.

C'est sur Instagram que l'humoriste de 49 ans a partagé sa peine. Il a publié une photo de Simon Amar. Ce nom ne dit peut-être pas grand-chose à la plupart des internautes et pourtant, cet homme a été à l'origine du personnage Coco de Gad Elmaleh. Ce dernier lui a rendu un bel hommage : "Notre fréro Simon Amar nous a quittés... Je suis bouleversé à l'heure où j'écris ces mots et j'ai du mal à l'accepter. Je prie pour qu'il repose en paix. Je pense à sa famille. Cet homme nous a tant donné. Il était LA vie. J'aimais tout de lui. Sa bonté, ses excès, sa voix, son rire, ses chemises, son besoin viscéral d'être connecté à l'autre et lui communiquer de la vie intense et de la joie. Oui il m'a inspiré le personnage de Coco mais sachez qu'à côté de Simon, Coco n'est qu'un stagiaire dans le domaine... Sachez que c'est lui et personne d'autre qui a popularisé le "Frero" qu'on utilise tous pour appeler nos potes... Sauf que lui quand il le disait on entendait que de l'amour. Il avait même inventé le "Frera" ;) Repose en paix mon fréro. Ce soir j'allumerai un cigare à ta santé et je ne pleurerai pas je te promets."