Gad Elmaleh : Une Ferrari neuve pour 5 euros ? C'est possible grâce à lui !

Une opération au profit des enfants atteints d'une maladie génétique

Toutes les sommes seront reversées à l'Institut Imagine pour faire avancer la recherche et changer la vie des familles qui sont frappées par ces maladies.

Pour rappel, les maladies génétiques sont la première cause de mortalité des enfants en France. Chaque jour en France, 64 bébés naissent avec une maladie génétique. Les chercheurs et médecins de l'Institut Imagine ont pour mission de les comprendre et de les guérir. 1 enfant sur 2 n'a pas de nom sur sa maladie, et 85% n'ont pas de traitement spécifique.

Avec 3 millions de personnes touchées en France et près de 30 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année, les maladies génétiques sont complexes et handicapantes. Il existe plus de 8 000 maladies génétiques, 5 nouvelles maladies sont découvertes chaque mois, et seules 10% des malades ont un traitement. Ainsi, la recherche est fondamentale dans ce combat pour la vie.

Toutes les informations du concours sont disponibles sur le site de l'Institut Imagine.