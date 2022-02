Gaël Monfils anti-vaccin ? Après un message ambigu, il s'explique

Mon but était simplement d'être transparent avec vous et non de pousser une propagande anti vax

Un message qui a beaucoup fait réagir les internautes et notamment les anti-vaccins, qui se sont jetés dessus pour alimenter leurs thèses. Face à ce déluge de commentaires, plus de 1 150 à l'heure actuelle sous son message Twitter, Gaël Monfils a décidé de préciser sa pensée dans une série de tweets. "Ce tweet était une simple update sur mon état de forme actuel suite à mes derniers forfaits. Après plusieurs examens, les médecins ont émis une hypothèse sur la potentielle nature de mon état de santé", explique-t-il. Il va ensuite préciser ses propos concernant la probabilité que le vaccin contre le covid ait joué un rôle. "Les causes de mes pépins restent floues et même les médecins ne savent pas me dire exactement à quoi cela est dû. Mon but était simplement d'être transparent avec vous et non de pousser une propagande anti vax", poursuit-il.