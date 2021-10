Gaëlle (Les Ch'tis) mariée, son mystérieux époux aux anges : "On est vidés mais mariés !"

Gaëlle a dit oui ! L'ancienne candidate des Ch'tis font du ski s'est mariée le 2 octobre 2021 avec l'homme de sa vie. Sur Instagram, la jolie rousse a partagé ses premières impressions après ce grand jour qui a changé sa vie à tout jamais. "Bon, c'est fait !! Mon dieu, je vous raconterai tout ça plus tard parce que franchement c'est beaucoup à raconter, c'est beaucoup beaucoup beaucoup d'émotions. J'étais très bouleversée, c'était dingue." dit-elle tout en montrant l'énorme alliance sur son doigt. "Je suis très très heureuse. C'est un magnifique moment. Franchement je pouvais pas mieux espérer." "Elle était magnifique de A à Z, souffle sa maquilleuse. Une vraie princesse". Un peu plus tard, son époux - qui veille à dissimuler son visage de la caméra - a également livré ses premiers ressentis en tant qu'homme marié. "On est vidés mais mariés ! indique-t-il, avant de préciser On a plus de voix parce qu'on a crié hier soir. On vous partage tout ça rapidement !"

Le 1er octobre 2021, l'ancienne candidate de télé-réalité avait partagé son tout dernier cliché avec son homme juste avant leur mariage. Enlacés l'un contre l'autre, les futurs mariés semblaient déjà impatients de se passer la bague au doigt. "Dernier cliché en étant fiancés. La prochaine fois qu'on se regardera dans ce miroir, nous serons bel et bien mariés. Hâte de refaire la même dans 50 ans" avait écrit la BFF de Tressia en légende.