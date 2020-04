Game of Thrones: "La Montagne", bientôt papa, révèle le sexe du bébé avec Kelsey

C'est une nouvelle de taille ! Hafþór Júlíus Björnsson, qui interprétait Gregor Clegane alias La Montagne dans la série Game of Thrones, va à nouveau être papa. C'est ce qu'il a annoncé sur les réseaux sociaux, dévoilant l'heureux événement à venir et par la même occasion le sexe du futur bébé. Sur une série de photographies, il apparaît au côté de sa femme Kelsey Henson et perce un ballon noir bien gonflé... qui laisse échapper une poignée de confettis bleus. Ce sera donc un petit garçon.

Il va falloir s'entraîner sec pour être à la hauteur de papa. S'il a été sélectionné pour incarner le personnage le plus massif de tout l'univers inspiré des livres de George R. R. Martin, c'est que Hafþór Júlíus Björnsson mesure 2,06 m et pèse 195 kg. A son palmarès sportif, l'Islandais cumule une médaille d'or en tant qu'homme le plus fort du monde, cinq en tant qu'homme le plus fort d'Europe et neuf en tant qu'homme le plus fort de son pays natal. Pas étonnant qu'on le surnomme Thor. Mais n'allez pas croire que, malgré ses 1,57 m, la future maman soit loin derrière. La jolie Canadienne de 30 ans est elle aussi une inconditionnelle des grosses suées. Influenceuse fitness, elle a d'ailleurs décidé de consacrer son confinement à sa santé et à la préparation de l'arrivée de son premier enfant. Tic tac, tic tac.