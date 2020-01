Gary Busey : Son ex-femme Tiani meurt d'une overdose à 52 ans

Tiani Warden, l'ex-femme de l'acteur Gary Busey a été retrouvée morte à l'âge de 52 ans. Tiani Warden a succombé à une overdose de cocaïne alors qu'elle était incarcérée au Texas, le 4 novembre 2019.

Le jour précédent, la police l'avait arrêtée en état d'ébriété sur la voie publique. Alertées par un appel, les forces de police s'étaient rendues sur le lieu du délit pour trouver Tiani Warden ivre dans un fossé. C'est elle qui a prévenu les autorités et elle a immédiatement été embarquée et incarcérée au centre de détention du comté de Hunt. Au préalable, elle avait refusé les soins médicaux proposés et ne voulait pas monter dans l'ambulance.

Les autorités affirment que Tiani était seule dans sa cellule de détention lorsqu'elle est décédée et que son corps a été découvert en début d'après-midi, après qu'elle a vu un juge et déjeuné. Elle était vaguement connue pour avoir joué des rôles secondaires dans deux films avec son mari – The Chain, The Rage – et la mini-série Rough Riders.

Gary Busey a été nommé pour l'Oscar du meilleur acteur en 1979 pour The Buddy Holly Story et il est connu pour ses rôles de méchants dans certains films d'action comme L'Arme fatale et Piège en haute mer. On se souvient également de son rôle de flic dans Point Break. Très populaire à la fin des années 1980, en 1988, il est victime d'un grave accident de moto dont les séquelles ont altéré ses capacités cognitives.

Le couple a été marié de 1996 à 2001. Gary Busey a depuis refait sa vie avec Steffanie Sampson qui lui a donné un fils, Luke, en février 2010. C'est un fervent défenseur de Donald Trump.