Gary Mihaileanu marié à Magali Lange : ils dévoilent des photos de la cérémonie

Gary Mihaileanu est désormais un homme marié ! L'acteur et fils du réalisateur Radu Mihaileanu a célébré son mariage avec la comédienne Magali Lange depuis une mairie parisienne. Sous les sons des tambours roumains, le couple a laissé exploser sa joie, dansant sur le parvis avec leurs proches.

La mariée portait pour l'occasion une sublime robe en dentelle blanche au col de dentelle montant serti d'un volant transparent. Magali Lange a complété sa tenue d'un headband et un ensemble collier et boucles d'oreilles de la maison Cartier. Un mariage aussi chaleureux qu'élégant. Les jeunes mariés ont déjà publié quelques clichés en noir et blanc capturés par le photographe de leur mariage sur les réseaux sociaux. "Je t'aime Madame Mihaileanu", écrit Gary Mihaileanu en légende, le 30 juin 2021.