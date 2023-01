Gavin MacLeod : Avant La croisière s'amuse, le captaine Merrill Stubing travaillait dans un ascenseur

La vie était un long fleuve tranquille, ou presque, pour le rutilant capitaine Merrill Stubing. Pendant dix longues années, de 1977 à 1987, c'est Gavin MacLeod qui a prêté ses traits au commandant du célèbre paquebot Pacific Princess de la série La Croisière s'amuse. Pourtant, le comédien ne se destinait pas très exactement à une telle carrière. Dans sa jeunesse, l'Américain originaire de Mount Kisco n'arpentait pas très exactement les plateaux de tournage mais plutôt les hôtels et les grands bâtiments, puisqu'il a commencé à travailler en tant que portier et en tant que liftier dans l'ascenseur du Radio City Music Hall de New York.

On dit souvent que l'expérience forge la jeunesse. Pas seulement. En travaillant au Radio Ciy Music Hall, Gavin MacLeod avait surtout rencontré l'amour, bien avant d'entonner les paroles du générique du Love boat. Sa première épouse n'était autre que la danseuse Joan F. Rootvik, qui faisait partie de la compagnie des Rockettes. Ces deux-là se sont mariés en 1955 et ont eu, ensemble, deux fils et deux filles avant de divorcer en 1972. Le coeur brisé, l'acteur avait toutefois de la ressource puisqu'il s'est à nouveau marié deux fois par la suite, en 1974 et en 1985... avec la même femme, Patti Kendih.

Gavin MacLeod n'était pas son vrai nom

Le 29 mai 2021, malheureusement, le capitaine Stubing a tiré sa révérence. Le comédien est décédé à l'âge de 90 ans, mais il est bien difficile de le retrouver au cimetière pour lui rendre hommage, puisque "Gavin MacLeod" était un pseudonyme. L'acteur avait abandonné son vrai nom, Allan George See, et choisi Gavin en s'inspirant d'un personnage de téléfilm puis MacLeod en hommage à sa professeur de théâtre d'Ithaca, Beatrice MacLeod. "J'ai l'impression que mon nom a contribué à mon succès public, expliquait-il en 2013 au magazine Parade. Allan, c'était vraiment trop quelconque, et See prêtait à confusion." Voilà peut-être une raison qui explique que ce modeste liftier soit parvenu, au final, à atteindre les sommets de la gloire...