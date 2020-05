Geneviève de Fontenay attaquée par Nathalie Marquay : "Quel manque de respect"

Rien ne va plus entre Geneviève de Fontenay et Nathalie Marquay. Les deux femmes, autrefois très proches, se livrent aujourd'hui une guerre sans merci à travers les médias. C'est l'épouse de Jean-Pierre Pernaut qui a lancé les hostilités récemment en révélant avoir été harcelée par un homme politique après son élection. À l'époque, Geneviève de Fontenay était encore directrice du comité Miss France et aurait poussé sa nouvelle reine de beauté à se rapprocher de cet homme en question.

Des confidences que réfute la dame au chapeau dans les colonnes d'Ici Paris ce mercredi 13 mai 2020. "Vous me voyez faire la mère maquerelle ?", s'est-elle agacée, avant d'ajouter avec fermeté : "Ce n'est pas dans mon tempérament ! Je ne suis pas au courant de cette histoire... Geneviève de Fontenay va même plus loin en allant jusqu'à rejeter la faute sur Sylvie Tellier, sa digne remplaçante. "Apparemment, c'est Sylvie Tellier qui était en contact avec Nathalie à ce moment-là. Si j'avais été témoin de scènes insistantes, j'aurais dit au type en question de la laisser tranquille, et je l'aurais repoussé. Mais ce n'est jamais arrivé. En plus d'un demi-siècle, je n'ai jamais eu de Miss France harcelée !"

Reste que ces "mensonges" comme elle les qualifie, l'ont beaucoup blessée : "Ce qu'elle raconte est d'une méchanceté incroyable. (...) Je n'arrive pas à comprendre ses attaques. Qu'est-ce qu'il lui prend ? Me faire ça à mon âge... Quel manque de respect...", juge-t-elle. D'autant plus que Geneviève de Fontenay a toujours considéré Nathalie Marquay comme son "rayon de soleil". "Ça me fait énormément de peine", conclut-elle, déçue.