George Clooney atteint d'une maladie rare, son visage paralysé à 14 ans : "Je ne souhaite ça à personne"

Le 23 décembre 2020, Netflix proposera un joli cadeau de Noël à ses abonnés. Le film Minuit dans l'univers, dont George Clooney est le réalisateur et tient le rôle principal, sera disponible en ligne plutôt qu'en salles de cinéma - les sorties étant bouleversées, comme vous le savez, partout dans le monde à cause du coronavirus. Dans ce long-métrage post-apocalyptique de rigueur, tourné en Islande par -40°, le comédien de 59 ans incarnera un scientifique solitaire à la chevelure lunaire, muni d'une longue barbe blanche. Des accessoires qu'il a obtenu sans avoir besoin d'effets spéciaux.

De L'attaque des tomates tueuses aux publicités de la marque Nespresso, le visage de George Clooney a souvent suscité la fascination. Une chance, quand on sait que la tête de l'acteur a été mise à rude épreuve à de nombreuses reprises. Âgé de 14 ans, tout juste adolescent, il avait été victime d'une maladie rare, la paralysie de Bell, qui avait immobilisé la moitié de sa figure. "C'est très particulier, il y a plein de choses qui semblent évidentes dans la vie quotidienne et qui d'un jour à l'autre deviennent compliquées, s'est-il souvenu dans les colonnes du magazine So Film. Quand je voulais boire un coup à la bouteille, je devais tenir ma lèvre fermée pour ne pas m'en mettre plein le visage. Quand on vit ce genre de choses, c'est évident que ça vous oblige à affirmer votre personnalité et votre sens de l'humour. Je ne souhaiterais ça à personne."

Je me suis retrouvé avec une opération chirurgicale de douze heures au moment des fêtes de Noël

Sa gueule d'ange a beau faire rêver dans les chaumières, elle revient de loin. N'allez pas croire que l'histoire s'arrête à la jeunesse de George Clooney. Sur le tournage de Syriana, en 2005, l'acteur s'est à nouveau cogné la caboche de manière dangereuse... les aléas du métier. "Ca m'a touché physiquement, explique-t-il. En fait, j'étais attaché à un bureau, je suis tombé et je me suis cogné la tête. Ma tête est comme une boule de bowling, elle est incassable, par contre ça m'a sérieusement blessé à la nuque... Je me suis retrouvé avec une opération chirurgicale de douze heures au moment des fêtes de Noël. Et ça m'a causé pas mal de problèmes au fil des ans. La semaine dernière, j'ai encore dû subir trois injections dans la nuque. Depuis, c'est plus compliqué pour moi de faire de faire certaines choses."

Actuellement, George Clooney est à Los Angeles, où il est retenu en famille depuis le mois de mars. Il a supervisé le montage de Minuit dans l'univers tout en assurant des tâches plus terre-à-terre, de la lessive à la vaisselle qu'il déclare faire cinquante fois par jour. Prochainement, il pourra retrouver ses premières amours en assurant la promotion de son film. Espérons, toutefois, que le succès ne lui monte pas à la tête...

