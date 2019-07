George de Cambridge a 6 ans : les grimaces les plus adorables du prince canaille

Une grande fête à Kensington

Selon les rumeurs, la duchesse et le duc de Cambridge auraient prévu d'organiser une grande fête pour les 6 ans de leur fils. Us Weekly a fait savoir qu'un château gonflable devrait être installé dans les jardins de Kensington. Des camarades de classe du prince George devraient faire partie des invités. En vacances depuis le 6 juillet dernier, le prince retrouvera l'école Thomas's, située dans le quartier de Battersea à Londres, à la rentrée prochaine, tout comme sa petite soeur la princesse Charlotte de Cambridge qui y effectuera sa première année.

Les enfants devraient être divertis par un spectacle de magie et devraient pouvoir profiter de pizzas, pâtes et petits hamburgers commandés par Kate Middleton. Pour le dessert : des cupcakes, des glaces et des bonbons. Rien ne permet encore de dire si son cousin le prince Archie, né en mai dernier, ainsi que son oncle et sa tante le prince Harry et Meghan Markle seront présents.