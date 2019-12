George Michael : Sa soeur Melanie est morte "recluse", "le coeur brisé"

Last Christmas était décidément une chanson tristement prémonitoire. Melanie Panayiotou, la grande soeur de George Michael, est morte très exactement trois années après lui, le 25 décembre 2019. Son corps a été retrouvé sans vie dans l'ancienne demeure du chanteur qu'elle occupait, située dans le nord de la ville de Londres, à Hampstead. Disparue à seulement 55 ans, elle devrait être enterrée juste à côté des membres de sa famille : George, bien sûr, et leur mère Lesley Angold.

Melanie Panayiotou, morte le coeur brisé

On ignore les causes de la mort de Melanie Panayiotou. La police ne la considère pas comme étant suspecte. Selon les sources du Daily Star Sunday, la soeur de George Michael s'était renfermée sur elle-même ces derniers mois et vivait recluse. Pour certains, elle ne se serait jamais remise de "la douleur incroyable du deuil" et serait décédée à cause de son "âme brisée". "Elle avait un coeur en or, précise-t-on dans son entourage. Elle était exceptionnellement proche de George et sa mort l'a frappée trop fort." Melanie Panayiotou partageait l'héritage du chanteur – environ 120 millions d'euros – avec sa soeur Yioda. Mais l'argent ne fait pas le bonheur...

Pourquoi George Michael n'a-t-il pas de pierre tombale ?

Dans son malheur, Melanie Panayiotou bénéficiera d'un honneur qui n'a toujours pas été accordé à son frère : celui d'avoir une pierre tombale. A l'époque de la mort de George Michael, le 25 novembre 2016, sa famille avait effectivement décidé de ne laisser que l'herbe recouvrir son corps pour éviter d'y voir trôner les hommages en masse des fans. "Et les choses resteront ainsi, maintient-on. La famille s'y rendra aussi pour voir Melanie désormais, et personne ne veut devoir se frayer un passage entre les admirateurs." Depuis la disparition de l'artiste, la devanture de sa maison est recouverte de fleurs et de présents. Sa tombe, en revanche, est protégée par une sécurité supplémentaire prévue par les proches, trop effrayés par les pilleurs...