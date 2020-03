Georgina Chapman : Comment l'ex d'Harvey Weinstein a pris sa revanche

Comment continuer sa vie quand son ex-mari est le prédateur sexuel le plus détesté (et le plus connu) des États-Unis ? C'est la question qu'a dû se poser Georgina Chapman, ex-femme d'Harvey Weinstein et mère de ses deux plus jeunes enfants.

La vie de Georgina Chapman, 43 ans, a basculé un jour d'octobre 2017, quand The New Yorker sort un long article sur son mari Harvey Weinstein et sur ses multiples victimes qui l'accusent d'agressions sexuelles, viols ou harcèlement sexuel. Quelques jours après le scandale, la styliste avait quitté le producteur puis elle avait rapidement pris la décision de divorcer.

Alors que sa vie s'écroule, Georgina "ne veut pas être considérée comme une victime", elle réserve ce droit aux autres. Au cours des cinq premiers mois, elle ose à peine quitter son appartement - elle craignait de paraître irrespectueuse aux yeux des victimes. Elle suit une thérapie, essaie de faire face au sentiment de choc et de honte. "J'étais tellement humiliée et brisée que je ne pensais pas que c'était respectueux de sortir", a-t-elle déclaré. Elle doit aussi protéger ses enfants, India Pearl et Dashiell Max Robert, qui voient toujours leur père.

Mais elle doit aussi garder le cap professionnellement. Co-fondatrice de la marque de prêt-à-porter Marchesa, elle voit sa réputation s'effondrer. Immédiatement après le scandale, le hashtag #BoycottMarchesa fleurit sur Twitter. "Aucune star ne voudra plus jamais porter la marque", déclare un journaliste de mode à New York. Car les gens supposent que Georgina étaient au courant des agissements de son mari, "comme si elle était en quelque sorte responsable de son horrible comportement", abonde Karen Elson, mannequin et amie de Georgina Chapman.

Et non seulement elle est restée dans le business mais en plus elle a sorti quatre collections par an et se lance dans les vêtements pour enfants. Ceci grâce au soutien de son amie Anna Wintour, prêtresse de la mode outre-Atlantique. Après avoir donné la parole à la créatrice dans Vogue, elle a publié un article demandant si il fallait porter Marchesa de nouveau. Puis elle a gentiment dit à quelques people d'afficher les robes de la marque sur le tapis rouge. Ainsi, Scarlett Johansson a déambulé au Met Gala de 2018 en Marchesa tout comme Priyanka Chopra à son enterrement de vie de jeune fille à New York.

Pour couronner le tout, Georgina Chapman a retrouvé l'amour en la personne d'Adrian Brody. Selon The Sun, c'est à Puerto Rico que la styliste de 43 ans et l'acteur de 46 ans se sont rapprochés lors du dîner de présentation de la ligne de maillots de bain du top Helena Christensen, en avril dernier, au luxueux hôtel Dorado Beach Ritz-Carlton Reserve.

Plus de deux ans après le début du scandale, en octobre 2017, dénonçant harcèlement sexuel, agressions sexuelles et viols et ouvrant la voie à d'autres révélations en cascade et aux mouvements #MeToo et #TimesUp, Harvey Weinstein a été déclaré coupable, lundi 24 février 2020, à l'issue de son procès instruit à Manhattan. Weinstein, 67 ans, a été reconnu coupable d'un acte sexuel criminel au premier degré sur Miriam Haleyi et du viol au troisième degré de la coiffeuse Jessica Mann.

Ce qui est sûr, c'est que Georgina Chapman a su se réinventer après avoir été l'épouse d'un monstre. Et comme l'a si bien dit un attaché de presse : "Georgina est une survivante. Si elle a pu survivre à Harvey, elle peut survivre à tout."