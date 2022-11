Georgina Rodriguez : Décolleté explosif à strass et robe fendue... Ses looks d'enfer font sensation !

Dans une récente interview retransmise sur TalkTV, Cristiano Ronaldo a évoqué sa relation avec Georgina Rodriguez, avec qui il n'est d'ailleurs toujours pas marié. Mais cela ne saurait tarder, a-t-il expliqué : "Je veux épouser Georgina. C'est dans les plans. Pour son âge, elle est très mature et on s'entraide beaucoup". Dans cet entretien, le footballeur international Portugais, qui est actuellement au Qatar pour la Coupe du Monde, revenait également sur ce drame qu'il a vécu avec sa dulcinée, à savoir la mort de l'un de leurs jumeaux à la naissance.

"Elle m'écoute, m'apporte de la stabilité et m'a permis de ne pas abandonner après la mort de notre fils. Gio est rentrée à la maison et les enfants ont commencé à se demander où était l'autre bébé", a-t-il déclaré. Un moment tragique, que Georgina Rodriguez avait également commenté dans sa série-documentaire diffusée sur Netflix. "Un gros morceau de mon coeur s'est brisé et je me suis demandé comment je pourrais continuer. J'ai regardé dans les yeux de mes enfants et là, j'ai vu que la seule façon de surmonter, c'était d'être tous ensemble", s'était-elle confiée.

Un look d'enfer

Depuis, malgré leur peine immense, le couple semble avoir repris du poil de la bête. La top model d'origine argentino-espagnole est notamment apparue en pleine forme ce week-end à Las Vegas, à l'occasion de la 23ème édition des Latin Grammy Awards, cérémonie qui récompense les plus grandes stars de la chanson latine. Elle a fait sensation sur le tapis rouge, dans une magnifique robe bleu glacier, fendue au niveau de la cuisse. Le tout accompagné d'une sublime paire de talons à lanières argentés.