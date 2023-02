Gérald des G-Squad en couple avec Will : photos de son chéri ultra musclé avec qui il serait marié !

Invité à se confier sur les ondes de Logos FM ce dimanche 19 février 2023, Gérald Jean-Laurent est revenu sur son passé fait de strass et paillettes. À l'époque, sa maison de disques et ses producteurs l'empêchent de faire son coming out. "On m'a empêché d'en parler à l'époque du boysband et même après, ce qui a créé pour moi cette grande tension et ce côté très inconfortable sur ma propre identité. C'est pour ça que j'ai un peu explosé par rapport aussi", affirme-t-il lors de cet entretien.

Cependant, il garde tout de même un bon souvenir de cette époque. "Ça a été une belle aventure. En plus on était le premier concept de boysband français qui suivait le modèle des anglo-saxons avec les Backstreet Boys à l'époque. Ça été une expérience un petit peu bizarre mais qui a eu pas mal de succès. Et puis voilà... c'était une belle aventure", s'est-il souvenu avant de préciser qu'il avait néanmoins mal vécu le retour à l'anonymat.