Géraldine Lapalus : Son domicile perquisitionné, une enquête pour fraude ouverte

Le domicile de Géraldine Lapalus, star de la série télévisée Camping Paradis (TF1), a été perquisitionné, indique La Provence. La comédienne de 40 ans et mère de famille est au coeur d'une affaire concernant des procurations pour les élections au premier tour des municipales. Explications...

Lundi 15 juin, les téléphones et ordinateurs de Géraldine Lapalus ont été saisis par la brigade financière de la PJ de Marseille. La raison ? La comédienne est au coeur d'une enquête préliminaire ouverte pour "faux, usage de faux et manoeuvres frauduleuses tendant à l'exercice irrégulier d'un vote par procuration". La jolie brune, qui figure sur la liste LR de Martine Vassal dans les 6e et 8e arrondissements, a également été entendue comme témoin samedi 13 juin.

Si les enquêteurs sont en train d'étudier toutes les procurations du premier tour des élections municipales, ils cherchent aussi à savoir si elle a agi de sa propre initiative ou si un "donneur d'ordres" est intervenu. "Ce qui est peu probable, compte tenu de leur profil politique", précise une source à La Provence.

Géraldine Lapalus n'est pas la seule à voir son domicile perquisitionné et à avoir été entendue par la PJ. C'est également le cas de Magali Devouge, adjointe LR à la culture à la mairie des 11e et 12e arrondissements à Marseille.

Pour le moment, l'actrice n'a en tout cas pas réagi. Il y a quelques heures, en story Instagram, elle a posté un selfie sur lequel elle prend la pose avec son compagnon Julien, son grand amour depuis dix-huit ans. Ensemble, ils ont a eu une petite fille, June, née le 9 mars 2013.