Géraldine Nakache dévoile son ventre et son dos sculpté dans un petit top en crochet

La 19e édition du Festival International du Film de Marrakech a célébré le septième art, en grande pompe, du 11 au 19 novembre 2022 du côté du Maroc. Sur le tapis rouge installé à l'entrée du Palais des Congrès, les plus grands ont défilé. Leïla Bekhti a foulé la carpette en léopard, Diane Kruger s'est vêtue de plusieurs types de décolletés, Virginie Efira a assisté à certaines projections au côté de son compagnon Niels Schneider, Isabelle Huppert a envoûté les foules en tenue de magicienne et Marion Cotillard est montée sur scène pour remettre, au réalisateur James Gray, une sacrée récompense.

On aurait presque pu croire que, de son côté, Géraldine Nakache avait oublié l'existence de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Depuis le début de l'évènement, la comédienne de 42 ans, récemment vue dans le film Vacances de Béatrice de Staël, ne jure que par le noir, qu'elle décline en total look. Cuir ou robes interminables, l'actrice a par exemple été photographiée lors de la cérémonie de clôture du festival dans de sombres étoles. Sur son compte Instagram, toutefois, la meilleure amie de Leïla Bekhti a dévoilé une autre tenue, choisie pou déambuler entre deux soirées de gala : un crop-top en crochet et une sublime jupe longue mimant le ciel et ses nuages. "Merci à toute l'équipe et à Melita Toscan du Plantier", écrit-elle, ciblant ainsi la Conseillère du Président de la Fondation du Festival International du Film de Marrakech.