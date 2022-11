Leila Bekhti en léopard : amoureuse transie face à Tahar Rahim, dandy chic aux cheveux gominés

Depuis leur rencontre en 2008 sur le tournage du film Un prophète de Jacques Audiard, Leila Bekhti et Tahar Rahim ne se sont jamais quittés. Interviewée par Paris Match, l'actrice de la série La Flamme s'était rappelée de son coup de foudre pour celui qui interprétait le rôle principal, Malik El Djebena, tandis qu'elle jouait le rôle de Djamila. "Je suis arrivée à la fin, pour quatre jours seulement. Tahar a compris que je stressais, et il a été super bienveillant avec moi. (...) J'ai bien remarqué qu'on ne se laissait pas indifférents, mais nous n'avions pas la tête à ça. Nous avons pris notre temps, comme si nous voulions entamer patiemment une belle histoire qui serait l'ultime".

Deux ans plus tard, Tahar remportait le César du meilleur acteur et elle remporte César du meilleur espoir féminin en 2011 pour Tout ce qui brille. "Je vais finir par remercier mon prince charmant. Avant toi, il n'y avait rien mon coeur. Je t'aime", déclarait Leïla Bekhti en recevant son trophée, lors de la cérémonie. Ils se marient en 2010 et deviennent parents de trois enfants : Souleymane né en 2017, une petite fille dont on ignore le prénom en 2020, et un 3e enfant en 2021, dont on ignore cette fois-ci le sexe et le prénom.

Réunis lors de la 19ème édition du Festival du Film international de Marrakech, où Guillaume Canet a pu croiser son ex Diane Kruger, sublime, et où Gad Elmaleh était aussi présent, le couple s'est affiché toujours très amoureux sur la scène du Palais des Congrès. Sexy dans un bustier léopard, la jolie brune l'avait associé à une chemise blanche, qui rendait sa tenue plus sage, ainsi qu'une jupe noire évasée. De son côté, Tahar Rahim - qui fait partie des membres du jury de ce Festival - a opté pour un smoking avec noeud papillon noir. Très classe, il avait dompté sa chevelure avec du gel et l'avait plaquée vers l'arrière. Un look vintage chic qui a conquis la belle Leïla, dont les regards adressés à son mari témoignaient de l'amour inconditionnel qu'elle lui porte.