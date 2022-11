Diane Kruger : L'ex de Guillaume Canet parade sous ses yeux, décolleté XXL et regard charmeur

La cérémonie de clôture officielle de la 19ème édition du Festival International du Film Marrakech s'est tenue le 19 novembre 2022 au Palais des Congrès. Cette année, le Grand Prix Etoile d'Or, placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, a été attribué au film Chevalier Noir du réalisateur iranien Emad Aleebrahim Dehkordi a annoncé le jury de la compétition officielle. Composé de l'acteur français Tahar Rahim, de l'actrice Vanessa Kirby, de l'actrice allemande Diane Kruger, du réalisateur australien Justin Kurzel, de la réalisatrice et actrice libanaise Nadine Labaki et de la réalisatrice marocaine Laïla Marrakchi, le jury a également décerné le Prix du jury aux films Alma Viva de Cristèle Alves Meira (Portugal) et Le Bleu du Caftan de Maryam Touzani tandis que l'acteur indonésien Arswendy Bening Swara a décroché le Prix d'interprétation masculine pour son film Autobiography.

Parmi les invités présents, on pouvait retrouver Guillaume Canet, très chic dans un élégant smoking noir à revers satiné et noeud papillon. Le réalisateur du film Astérix et Obélix: l'Empire du milieu a pu recroiser son ex-épouse Diane Kruger qui s'était particulièrement apprêtée pour ce dernier soir de compétition. Amoureux de la belle blonde durant plusieurs années, il s'était marié avec elle en septembre 2001. Fou d'elle, il l'avait même fait tourner dans le film au titre très évocateur Mon idole.

"Personne ne m'a jamais dit en face que je n'étais qu'une top-modèle mariée à Guillaume Canet ! Jeune comédienne, j'étais tout simplement hyper heureuse d'avoir un rôle dans un film. Peu importent les raisons pour lesquelles les gens m'avaient choisie !", avait-elle confié dans une interview accordée à ELLE.. Malheureusement en 2006, leur histoire s'achève. Le réalisateur aurait été séduit par l'actrice française Marion Cotillard avec laquelle il a tourné Jeux d'enfants (2003). Depuis, ils sont devenus les parents heureux de Louise et Marcel.

Et ce soir de clôture de ce beau Festival, Guillaume Canet s'est donc retrouvé à nouveau à devoir croiser son ex-épouse. Lors de cette cérémonie, Diane Kruger a d'ailleurs ébloui les Festivaliers en arrivant avec une robe mauve satiné siglée Armani Privé. Sertie de strass et de multiples draperies, cette création Haute-Couture comportait un décolleté XXL qui a dû en impressionner plus d'un. Et cette fois-ci Marion Cotillard, elle, n'était pas présente.