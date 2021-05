Leïla Bekhti demande pardon à Géraldine Nakache : une ancienne galère de tapis rouge en cause

Le 8 mai 2021, Leïla Bekhti a souhaité demander officiellement pardon à sa grande amie Géraldine Nakache. La cause de ce mea culpa ? Elle a laissé sa BFF défiler sur le tapis rouge du Festival de Cannes avec une coiffure... très approximative, mais aussi très sauvage. Histoire de contextualiser un peu la scène, l'actrice de 37 ans a ressorti l'interview Galère réalisée en octobre 2019 à l'occasion de leur passage dans l'émission Quotidien (TMC).

L'ex-femme de Manu Payet avait alors raconté sa mésaventure capillaire survenue sur la Croisette en 2010. "C'était pour le film Tout ce qui brille, donc on a fait le tapis rouge ensemble j'étais ravie et tout ça, des préparations etc. Voilà c'était exceptionnel de fêter le succès à Cannes. Et puis le lendemain on voit les photos parues, et en fait je me suis perçue que j'étais Mufasa [personnage du film Le roi lion, NDLR]. J'avais une coupe de cheveux, mais Mufasa les gars", confiait-elle, avant de demander à Leïla : "Mais pourquoi tu m'as rien dit ?"

Avec la dérision qu'on lui connaît sur les réseaux sociaux, la femme de Tahar Rahim a donc posté des excuses tardives et solennelles (mais drôles !) à son acolyte : "Chère Géraldine, je profite d'Instagram, lieu pudique et à l'abri de tous les regards comme on le sait tous pour te demander pardon. Oui pardon."

Si elle a effectivement fauté ce jour-là, Leïla Bekhti en profite pour interpeller également leur copine Audrey Lamy (également au casting de Tout ce qui brille et donc présente sur ce tapis rouge), qui ne serait pas totalement innocente dans cette affaire... Elle ajoute : "Je te demande donc pardon officiellement mais toi aussi Audrey Lamy, tu aurais pu lui dire je ne suis pas la seule fautive. Voilà c'était important de le mentionner tout de même." Moqueuse, elle ajoute ensuite un cliché de l'énorme crinière volumineuse de Géraldine Nakache lors de sa montée des marches, avec en fond la musique culte du Roi Lion, L'histoire de la vie.

Attention, Géraldine risquerait bientôt sortir les griffes...