Manu Payet et Géraldine Nakache restés très bons amis, des années après leur divorce

Les séparations de stars ne se soldent pas toujours sur des embrouilles ! Manu Payet et Géraldine Nakache en sont la preuve. Les deux ex-époux sont restés en bons termes et se sont même mesurés l'un à l'autre sur scène, dans une salle comble...

C'était le 2 mars 2018, à la Salle Pleyel, dans le 17e arrondissement de Paris. Manu Payet, alors maître de cérémonie de la 43e cérémonie des César, s'apprête à présenter le prix du meilleur court métrage. Il interpelle Géraldine Nakache, alors en pleine discussion avec sa voisine. "Puisque vous bavardez avec votre petite copine, ça me trouble, la petite copine elle va en permanence, et vous montez sur scène !", affirme Manu Payet sur le ton d'un professeur surprenant une élève. L'actrice finira par remettre le César au film Les Bigorneaux.

Géraldine Nakache et Manu Payet s'étaient mariés le 10 septembre 2009. Ils ont divorcé moins de deux ans plus tard, en juin 2011. "Divorcer aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce soit extraordinaire. N'empêche, pendant plusieurs semaines, des photos volées ont été publiées et j'étais surtout embarrassée pour mes parents", avait expliqué la comédienne dans une interview accordée au magazine Marie France en 2015. La rupture ne les a pas empêchés de rester amis. Géraldine et Manu ont tourné ensemble dans Nous York, sorti en novembre 2012.

Les deux acteurs ont retrouvé l'amour et restent très discrets sur leurs vies sentimentales ! Géraldine Nakache a épousé Jérôme Elie-Betiya le 26 mai 2016 et donné naissance à leur premier enfant au mois de septembre de la même année, une fille que les nouveaux parents ont prénommée Sarah.

De son côté, Manu Payet est le compagnon d'une décoratrice d'intérieur. Le couple a aussi accueilli son premier enfant, la petite Lydie, qui fêtera ses 4 ans en janvier prochain.