Manu Payet, sa compagne lui coupe les cheveux : un désastre capillaire !

On sait désormais de Pauline qu'elle n'est pas coiffeuse - du moins, on l'espère. Très discret sur sa vie privée, Manu Payet ne dit quasiment rien de sa compagne, avec qui il a accueilli une petite fille en janvier 2017. Son prénom n'a d'ailleurs jamais été révélé. En juillet 2018, l'acteur de Radiostars évoquait son quotidien chamboulé par l'arrivée de sa fille. "C'est l'heure où ma fille de 18 mois est dans son bain. Après, je prends ma guitare ou le ukulélé, on chante et on danse. Comme je me sens coupable, vu que sa maman s'en occupe bien plus que moi, je nous concocte une petite ambiance !", confiait-il à ELLE.