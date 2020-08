Gérard Depardieu accusé de viol : l'affaire connaît un rebondissement

Un an après le classement sans suite d'une plainte pour viol visant Gérard Depardieu, l'affaire connaît pourtant un nouveau développement : le parquet de Paris a demandé à un juge d'instruction d'enquêter sur les accusations en question, a appris samedi 1er août 2020 l'AFP auprès du ministère public.

Dénoncés par une jeune comédienne d'une vingtaine d'années, les faits reprochés, qui auraient eu lieu dans l'hôtel particulier à Paris de l'acteur en deux occasions les 7 et 13 août 2018, avaient fait l'objet d'un premier dépôt de plainte à la fin du même mois auprès de la gendarmerie de Lambesc (Bouches-du-Rhône). Le parquet d'Aix-en-Provence avait immédiatement ouvert une enquête préliminaire avant de s'en dessaisir au profit du parquet de Paris, qui avait confié les investigations au 3e district de la police judiciaire (DPJ). Gérard Depardieu, qui conteste les accusations, avait été entendu en audition libre au mois de novembre dans le cadre de cette enquête préliminaire. En juin 2019, elle avait été classée sans suite, "les nombreuses investigations réalisées" n'ayant "pas permis de caractériser les infractions dénoncées dans tous leurs éléments constitutifs".

Mais la jeune femme, qui avait déclaré avoir fréquenté le monstre sacré du cinéma français, un ami de son père, dans le cadre d'une collaboration professionnelle, n'avait pas rendu les armes : ainsi avait-elle déposé une plainte avec constitution de partie civile, de manière à déclencher l'ouverture (quasi automatique dans ce cas de figure) d'une information judiciaire et la désignation d'un magistrat instructeur, habilité à décider de la poursuite d'investigations.

Contacté par l'AFP, l'avocat de Gérard Depardieu, Me Hervé Témime, n'a pas souhaité réagir.

