Gérard Depardieu accusé de viol : une enquête relancée contre le comédien !

L'affaire avait été classée sans suite après neuf mois d'enquête. Mais ça, c'était avant que la plaignante - toujours anonyme - ne montre son désaccord. Après avoir découvert les résultats de l'enquête initiale, la jeune actrice qui accuse Gérard Depardieu de viol et d'agression sexuelle a demandé un recours judiciaire, en se constituant partie civile. Un juge d'instruction de Paris va donc reprendre les investigations, selon les informations de l'AFP. "Je n'étais pas informé, a expliqué Me Hervé Témime, l'avocat du comédien qui conteste ces accusations. C'est un non événement, s'agissant d'une décision automatique."

Pour rappel, Gérard Depardieu était accusé d'avoir agressée sexuellement une jeune femme d'une vingtaine d'années à deux reprises, les 7 et 13 août 2018, dans son hôtel particulier situé dans le sixième arrondissement de Paris. Il s'agirait de la fille d'un ami de l'acteur, qu'il aurait pris sous son aile dans le cadre d'une collaboration professionnelle inconnue. Entendu par la police en audition libre, lors de l'enquête préliminaire, il pensait être tiré d'affaire. Les "nombreuses investigations réalisées" n'ayant "pas permis de caractériser les infractions dénoncées dans tous leurs éléments constitutifs".

Elle renouvelle sa confiance en la justice

Selon l'AFP, le magistrat instructeur a été désigné le 19 août 2020 pour examiner cette plainte "avec constitution de partie civile", un recours qui permet la désignation quasi-automatique d'un juge pour relancer les investigations. "Ma cliente a pris acte de l'ouverture de l'information judiciaire et de la nomination d'un magistrat, déclare Me Elodie Tuaillon-Hibon, son avocate. Elle renouvelle sa confiance en la justice, à disposition de laquelle elle se tient, et espère aborder prochainement les différentes étapes de l'instruction dans le calme et le respect." La toute première plainte déposée à la gendarmerie de Lambesc - dans les Bouches-du-Rhônes - contre Gérard Depardieu date de la fin du mois d'août 2018. Nous n'avons donc pas fini d'entendre parler de cette histoire...