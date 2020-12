Gérard Hernandez (Scènes de Ménages) vit sous une fausse identité : "Ça faisait prétentieux !"

Certains le voient tellement dans Scènes de Ménages, auprès de Marion Game, qu'ils le confondent avec son personnage. D'autres connaissent très bien le nom de l'acteur. Et pourtant, Gérard Hernandez cache un petit secret. Sa carte d'identité révèle une information assez étonnante à son propos : il utilise, depuis des années, un pseudonyme. Ou plus ou moins. C'est ce qu'il a expliqué sur le plateau de l'émission Ça commence aujourd'hui, sur France 2, en évoquant la célébrité avec Faustine Bollaert.

Voilà pourquoi je n'en veux pas !

"Les gens qui ne me connaissent pas m'appellent Raymond, explique-t-il. Ceux qui me connaissent depuis un peu plus longtemps Gérard. Et ceux qui me connaissent intimement m'appellent Julio. Parce que c'est mon prénom." Face à l'étonnement de son hôte, qui tentait de l'appeler convenablement, le comédien de 87 ans a expliqué ce changement d'identité. "Voilà pourquoi je n'en veux pas. Parce que ce n'est pas Julio, c'est Rrrroulio, a-t-il rectifié. C'est pour ça Gérard. Mon vrai prénom c'est Julio Gerardo. Jules Gérard, ça faisait prétentieux..."

Grand-père le plus grincheux du petit écran, Gérard Hernandez fait de nombreux émules en incarnant au quotidien Raymond dans la série Scènes de Ménages, sur M6. Un succès foudroyant qui ne lui ai jamais monté à la tête. "Je ne m'en aperçois pas du tout, précise-t-il pourtant. J'habite là où j'habite depuis très longtemps. Les gens me connaissent." Et s'il avait besoin d'un petit rappel à l'ordre, l'acteur pourrait compter sur son épouse Micheline, avec qui il est en couple depuis l'année 1952... soit 68 ans d'amour ! "Elle a un recul tellement grand que j'ai peur qu'elle tombe, s'amuse-t-il. Le secret ? Je ne sais pas. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la passion. Un amour de 68 ans ça ne tient pas. C'est à dire que je la hais, je l'adore, je l'aime, elle me fait chier, je l'emmerde." Une jolie source d'inspiration, sans doute, pour adorer et torturer sa Huguette sous les yeux des caméras d'M6...