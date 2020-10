Scènes de ménages : La drôle de rencontre entre Camille et Philippe expliquée

C'est une question que de nombreux fans de Scènes de Ménages se posaient : comment se sont rencontrés les couples de la pastille humoristique de M6 ? Le producteur exécutif, Mathieu Laurentin a répondu pour ce qui concerne Camille et Philippe, respectivement joués par Amélie Etasse et Grégoire Bonnet.

"La première fois qu'ils se sont rencontrés, c'était un vendredi soir, vers 21 heures. Philippe avait déjà fermé sa pharmacie mais était encore derrière le comptoir à faire les comptes. Camille est arrivée devant les portes automatiques et faisait des grands gestes pour essayer de les ouvrir. C'est là que Philippe l'a découverte, avec son petit nez qui coule, sa jolie toux grasse et ses 39 de fièvre. Il était charmé, même s'il l'a d'abord trouvée un peu idiote : le panneau 'fermé' était quand même bien en évidence sur les portes de la pharmacie !", a-t-il détaillé avec précision à nos confrères de Télé-Loisirs.

Les prémisses de leur histoire d'amour ont été confirmées par les comédiens eux-mêmes. "Ils se sont rencontrés à la pharmacie, Camille avait une manière de tousser et d'éternuer qui a beaucoup plu à Philippe, tout de suite sous le charme !", avait déclaré Grégoire Bonnet.

Pour ce qui est de la rencontre entre ce dernier et sa partenaire de jeu, Amélie Etasse, ce fut loin d'être le coup de foudre. En effet, toujours d'après Télé-Loisirs, Grégoire Bonnet était déjà recruté pour rejoindre Scènes de ménages lorsqu'Amélie Etasse s'est présentée au casting. Le comédien de 54 ans a eu l'opportunité d'assister à ses auditions ainsi qu'à celles d'autres candidates. Et alors qu'Amélie Etasse lui était inconnue, Grégoire Bonnet l'a tout bonnement "prise pour l'habilleuse et lui a tendu ses vêtements". De drôles de présentations qui ont par la suite donné naissance à une belle amitié. Ils font depuis cinq maintenant partie des couples emblématiques du programme.