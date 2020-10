Grégoire Bonnet et Amélie Etasse (Scènes de ménages) : leur première rencontre ratée

C'est la pause douceur que les téléspectateurs sont ravis de retrouver au quotidien sur M6. Depuis plus de dix ans maintenant, Scènes de ménages anime les débuts de soirée de la chaîne et s'impose comme un rendez-vous incontournable, réunissant en moyenne plus de 3 millions de personnes devant leurs écrans. Il faut dire que la célèbre pastille humoristique n'a pas peur de prendre des risques, notamment avec ses personnages. Un couple avait notamment beaucoup fait parler à son arrivée, celui formé par Camille et Philippe qui ont la particularité d'avoir près de vingt ans d'écart. Ce sont les comédiens Amélie Etasse et Grégoire Bonnet qui ont été choisis pour les incarner. Un duo de choc qui s'entend aussi bien devant les caméras que derrière. Et pourtant ce n'était pas gagné, la faute à une petite bourde de Grégoire Bonnet.

En effet, déjà engagé pour jouer le rôle du pharmacien, le comédien de 54 ans a eu l'opportunité de participer aux auditions de sa future partenaire, parmi d'autres candidates. Et alors qu'Amélie Etasse lui était inconnue, Grégoire Bonnet l'a tout bonnement "prise pour l'habilleuse et lui a tendu ses vêtements", rapporte un article de Télé Loisirs. Heureusement, cela ne les a pas empêchés de développer une belle amitié par la suite.

C'est même ensemble qu'ils se sont unis pour séduire les fans de Scènes de ménages au moment de leur arrivée dans la saison 7. Pour Purepeople, Amélie et Grégoire s'étaient replongés dans leurs débuts compliqués. "On se dit qu'il faut être à la hauteur et on a tendance à oublier qu'on n'est pas là pour rien. Nous, on ne croyait pas du tout à notre couple...", déclarait celle qui est récemment devenue maman pour la première fois. Et son collègue d'ajouter : "La production nous avait prévenus qu'on allait à peu près se faire assassiner pendant un an, mais, dans la rue, on a toujours été très apprécié. Il y a un énorme phénomène autour de Scènes de ménages, c'est impressionnant." Et en effet, ce couple atypique a vite rencontré son public.

Grégoire Bonnet diversifie aujourd'hui son jeu en étant au casting du Mensonge, la nouvelle série de France 2. Une série tirée d'une histoire vraie dans laquelle il donne la réplique à Daniel Auteuil, Charlie Bruneau ou encore à Victor Meutelet. Deux nouveaux épisodes sont attendus ce lundi 12 octobre 2020 dès 21h05.