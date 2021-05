Gérard Klein "super glandeur" : la retraite au vert avec sa femme, L'Instit envisage un surprenant come back

De 1993 à 2005, Gérard Klein a incarné un gentil prof se déplaçant aux quatre coins de la France et faisant face à des situations diverses sur des thèmes de société dans la série L'Instit. Un rôle qui a marqué sa carrière pour le restant de ses jours. Depuis, force est de constater qu'il a disparu des radars. Le journal Le Parisien est allé à sa rencontre.

C'est un retraité heureux que le quotidien a interrogé. "Avec ma femme [Françoise Vallon, NDLR], on habite une maison avec de l'herbe autour, de l'espace. J'aime les matins. Là, j'avais un tas de bois à couper en morceaux de 30 cm de long, pour que ça rentre dans le poêle d'une de nos filles, qui habite à côté. Depuis ce matin, je scie du bois. J'adore ça (...) Sinon, je bouquine. Je suis un super glandeur : j'arrive à passer du temps à ne rien faire du tout. Ce sont ces moments-là les plus constructifs pour moi", a confié Gérard Klein. L'acteur et son épouse sont les parents de Mélie (née en 1980) et Ninon (née en 1983). De son premier mariage avec Chantal Sadorge, il est aussi le papa de Véronique (née en 1963).

Maniant le franc-parler, Gérard Klein a évoqué la fin de sa carrière qui est allée de pair avec l'arrêt de L'Instit. "Ça fait un moment que je ne travaille plus [on l'a vu au cinéma en 2010 dans 600 kilos d'or pur et à la télé en 2016 dans À votre service, NDLR]. Mais je dors bien, je ne suis en colère contre personne (...) Dans la rue, les gens me reconnaissent toujours, c'est touchant. (...) Ils sont toujours gentils, bienveillants. Je suis content d'avoir fait ça", a-t-il confié. Le producteur et créateur de la série Pierre Grimblat, avait relaté dans un ouvrage que Gérard Klein était loin de l'image du gentil prof adorable avec les enfants dans la vraie vie... Qu'à cela ne tienne, même les plus jeunes lui adressent de gentils mots dans la rue clame l'acteur.

A 78 ans, Gérard Klein serait prêt pour écrire les ultimes lignes de sa carrière avec, pourquoi pas, un retour de L'Instit. "Une idée marrante, ce serait Victor Novak à la retraite", dit-il, ajoutant que son personnage pourrait retrouver d'anciens élèves un peu partout en France et dans le monde. Avant que le projet ne voit le jour, l'acteur a toutefois un autre projet surprenant sous le bras... dans la musique ! "Je veux faire un album de chansons à 80 ans (...) J'essaie de parler des rapports d'un grand-père avec ses petits-enfants. J'aime bien les trucs inattendus. Je travaille, hein, je travaille vraiment. C'est très difficile", a-t-il ajouté.