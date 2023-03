Gérard Lenorman divorcé de la belle Caroline, mère de ses 4 enfants : des ex toujours très proches, photos

Sur le site internet de cette galerie, on apprend un peu plus comment Hélène Lenorman a décidé de travailler dans l'art. "Initiée à l'art contemporain par son mari - Mathieu Lenorman - collectionneur et lui-même fils d'artiste, elle se lance naturellement dans cette nouvelle aventure. Avec La Manufacture Art & Craft, Hélène crée également des collections capsules avec les artistes ou organise des évènements autour de l'art pour des marques ou des collectivités et continue à parcourir le monde pour chiner et découvrir de nouveaux talents", peut-on lire.

Quelques mois plus tôt, l'ex-femme de Gérard Lenorman avait partagé un cliché vintage où les époux apparaissaient avec Johnny Hallyday. "Remember...... Çà c'était avant !!!!", écrit-elle en légende d'une photographie postée le 1er avril 2019.