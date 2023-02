Gérard Lenorman rassurant sur son état de santé, il se sent "en pleine forme" et comme "un jeune homme"

Dans le dernier numéro de France Dimanche, paru ce vendredi 3 février 2023, Gérard Lenorman a révélé être "en pleine forme" et se sentir, à 77 ans (il en aura 78 le 9 février prochain, ndlr), "comme un jeune homme". Et ce malgré ce qu'il a "pu lire dans la presse il y a quelque temps". Son secret ? "La marche et la montagne". Deux choses que le célèbre interprète de La Ballade des gens heureux considère comme "indispensables" à sa santé. "La marche mène à la méditation. Je compose et j'écris beaucoup en marchant. Elle m'aide aussi à me dépasser, certains sommets sont des combats. Quelques fois, je me dis que c'est trop haut, trop dur... Mais même si je sais que mes genoux vont hurler au secours dans la descente, le moment où l'on atteint le sommet est une telle victoire, une telle joie que je trouve la force de continuer !", explique-t-il.

Outre la randonnée, il affirme avoir "une alimentation saine". Il choisit ses produits "avec soin". Ce qui ne l'empêche pas pour autant d'être "très gourmand", les "glaces" et "pâtisseries" étant ses péchés mignons. Mais de manière générale, il affirme aimer "les choses simples", ne s'entourant que de "gens positifs", avec qui il partage des "valeurs" communes. Il fait également attention à toutes les informations qui peuvent circuler : "Je me tiens loin des médias et des nouvelles abrutissantes. J'essaie de faire la part des choses dans ce qui est vrai ou faux, je ne m'arrête pas aux médisances, je choisis ce que je regarde, ce que je lis".

J'ai toujours peur de déranger

Cette interview était également l'occasion pour lui de revenir sur ses rapports avec Brigitte Bardot, à qui il avait écrit deux chansons en 1968 : La Fille de paille et Je voudrais perdre la mémoire. Une célèbre amie avec qui il a perdu contact au fil du temps : "Je suis un peu sauvage, comme je le dis souvent. J'ai toujours peur de déranger, un reste de mon éducation peut-être, le respect des autres et beaucoup de timidité certainement. Je ne sais pas entretenir mes relations. Mais les gens que j'aime, je les porte dans mon coeur, même si je ne les vois pas. J'espère qu'elle me lit et qu'elle entend chaque fois que je parle d'elle. En acceptant mes chansons, en posant avec moi, elle me faisait un cadeau immense. Et le tout, avec tellement de délicatesse et d'élégance..."

À noter également qu'il "admire son combat pour les animaux". Mais il y a une autre personnalité que Gérard Lenorman apprécie beaucoup : le chanteur Vianney, qui lui avait écrit en 2021 Changer, la première chanson de son dernier album intitulé Le goût du bonheur. "Ce garçon est exceptionnel ! Il a une facilité à communiquer, à partager, à SE partager !", a-t-il expliqué, avant d'avoir une pensée pour plein d'autres artistes qu'il a pu rencontrer durant sa carrière comme Serge Lama, Bénabar, Didier Barbelivien, qui faisait récemment une apparition sur scène, ou encore Pierre Delanoë.