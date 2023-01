Louane, Thomas Dutronc... Pluie de stars pour une soirée "déprime", organisée pour la bonne cause

La 9e édition de La Nuit de la Déprime (événement qui rassemble de nombreux artistes interprétant les chansons les plus tristes, ndlr), s'est déroulée ce lundi 30 janvier aux Folies Bergères à Paris. Louane, dans une tenue très solennelle parfaitement adaptée au thème de la soirée, a notamment répondu à l'appel, tout comme Thomas Dutronc, qui a quant à lui chanté dans un style plus rock, notamment composé d'une veste en cuir et d'une paire de lunettes de soleil. Mais l'artiste de 49 ans était tout de noir vêtu, respectant ainsi et à l'image de la maman d'Esmée le thème de ce show.

Ils étaient accompagnés par des grands noms de l'univers musical français comme Michèle Torr, Christophe Willem, Françoise Fabian ou encore Nicole Croisille. Sans oublier le rappeur MC Solaar, l'étoile montante du RnB Jäde, Didier Barbelivien, Cali, Rose, Gabriel Yared, Souad Massi, Yves Duteil, Alexis HK, Jeanne Rochette, le guitariste Fred Chapellier, les violonistes Julie et Camille Berthollet, le pianiste Alexandre Tharaud ou encore l'harmoniciste Greg Zlap. A noter que des invités de prestige issus d'autres milieux comme l'humoriste Laurent Baffie, le metteur en scène François Morel, l'acteur Jean-François Gallotte et le médecin Patrick Pelloux, ont également participé à la soirée.

Fiancé à 85 ans

Ce concert était proposé et orchestré avec talent par l'humoriste et acteur Raphaël Mezrahi, qui a notamment annoncé à la fin du show avoir collecté au moins 30.000 euros au bénéfice de plusieurs associations engagées dans la protection animale. Une cause qui lui tient tout particulièrement à coeur, lui qui, dans sa propriété située dans l'Aube, a recueilli plus de cent chats. Il termine notamment la construction d'un chalet qui leur sera dédié, et qui sera équipé de caméras qui alimenteront les programmes de Miaou, une chaine TV qu'il souhaite créer.

Précisons que pour ce concert, il était accompagné du grand réalisateur Claude Lelouch, parrain de l'événement. Ce dernier l'a notamment invité à interpréter le rôle de Dieu dans son prochain film, dont le tournage est imminent. A noter que récemment, le cinéaste, à l'occasion de ses 85 ans, annonçait ses fiançailles avec sa compagne Valérie Perrin, avec qui il file le parfait amour depuis plusieurs années désormais.