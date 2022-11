Claude Lelouch fiancé à 85 ans ! La grandiose annonce qu'il a faite devant ses enfants et petits-enfants

Le 14 novembre 2022, Claude Lelouch a fêté ses 85 ans, qu'il a eus exactement le 30 octobre, au palais des Congrès de Paris. Il a célébré auprès de tous ses proches son immense carrière au cours d'un ciné-concert avec l'orchestre philharmonique de Prague qui a joué les partitions musicales de ses plus grandes oeuvres. À ses côtés au cours de cet événement grandiose, son amour, Valérie Perrin, qui sera bientôt... sa femme.

Sur la scène, Claude Lelouch a été submergé par l'émotion. Comment pouvait-il résister à Nicole Croisille qui chante le refrain d'Un homme et une femme, au jeu de trompette d'Ibrahim Maalouf qui va composer la musique de son 51e film ou encore les mots, en vidéo et en français, de son ami hollywoodien John Travolta ? Ses amis-stars se sont déplacées en masse, telles que Jean Dujardin venu en amoureux, ou encore la première dame Brigitte Macron et du ministre Eric Dupond-Moretti qui avait joué dans Chacun sa vie et le discours émouvant du fils de Jean-Paul Belmondo, Paul, pour rappeler des souvenirs d'Itinéraire d'un enfant gâté...

Un homme et sa femme

Evidemment, le patriarche Claude Lelouch avait aussi pu apprécier la présence de sa grande famille. Claude Lelouch est le père de sept enfants et l'on pouvait notamment voir Simon, Sarah ou encore Salomé au palais des Congrès. Une progéniture qui lui a donné, pour le moment, huit petits-enfants. Devant ses proches, le cinéaste a alors fait une grande annonce, rapporte le magazine Closer : "Je voudrais appeler Valérie Perrin que je vais bientôt épouser !" Un nouvel heureux événement se prépare pour l'homme qui aime tant le tourbillon de la vie. Valérie Perrin est la sixième femme qui partage la vie de l'artiste, lui qui a été l'amoureux de Christine Cochet, Marie-Sophie L. et Alessandra Martines - qu'il a épousées -, ainsi que d'Évelyne Bouix et Gunilla Friden.

Valérie Perrin a croisé la route de Claude Lelouch en 2006 et avec lui, elle travaille comme photographe de plateau puis comme co-scénariste sur ses derniers films. Romancière, elle a écrit Les Oubliés du dimanche ou encore Changer l'eau des fleurs. S'il l'a décrite comme "sa veuve" pour paraphraser les mots de Guitry, elle est avant tout celle avec qui il se dit que L'Amour, c'est mieux que la vie.

Retrouvez l'intégralité de l'article dans le magazine Closer de 18 novembre 2022