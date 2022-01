Jean Dujardin moustachu, Brigitte Macron discrète en slim à la première de Claude Lelouch

Le cinéma n'est pas mis en valeur que dans l'Isère, le lundi 17 janvier 2022. Alors que le Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez a ouvert ses portes, une autre avant-première a illuminé le pays... mais à Paris. A l'UGC Normandie, plus précisément, le réalisateur Claude Lelouch a effectivement présenté le cinquantième long-métrage de sa carrière et attiré, dans le 8e arrondissement de notre capitale, de très nombreux invités. Artistes, chanteuses et chanteurs, comédiennes et comédiens, personnalités politique, tout le gratin tricolore était de la partie.

L'avant-première du film L'amour c'est mieux que la vie, organisée le 17 janvier, a notamment séduit Jean Dujardin, Elsa Zylberstein, Sandrine Bonnaire, Brigitte Macron, Valérie Perrin, Eric Dupond-Moretti, Kev Adams, Gérard Darmon, Macha Méril, Nelson Monfort, Stéphane De Groodt, Garou, Alexandra Vandernoot, Candice Patou, Philippe Lellouche et sa compagne Vanessa Boisjean, Natacha Régnier, Karima Charni, Edouard Montoute, Aurélie Saada, Christophe Barratier, Marie Girard, Caterina Murino, Raphaël Mezrahi, Laurence Roustandjee, Kamel Belghazi, Aïda Touihri, Patrick Braoudé et sa femme Guila, Ted Ranghella, Géraldine Danon, Elena Siberia, Julien Benedetto, Massimo Gargia, Sylvie Marshall, Aurélie Konaté, Raymond Domenech, Le Tone et son épouse, Fanny Cottençon ou encore Victor Hadida.

L'amour c'est mieux que la vie raconte l'histoire d'un trio de grands potes qui a fait connaissance en prison il y a vingt ans. Quand Philippe - Lellouche - et Ary - Abittan - découvrent que Gérard - Darmon - est condamné à cause d'un mal incurable, ils décident de l'aider à vivre une ultime histoire d'amour. Mais c'est l'amitié qui prime, dans ce film, puisque Claude Lelouch a décidé de ne pas toucher à son film malgré les accusations de viols qui planent au-dessus de l'une de ses stars. "Vous vous rendez compte ? Je ne vais pas écouter ces choses-là, assurait-il auprès du Parisien. En plus, moi, je suis un ami fidèle. Mes amis peuvent compter sur moi quand ils vont mal. En ce moment, qu'Ary vit, c'est un véritable cauchemar..."

Ary Abittan reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.