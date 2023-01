Diaporama : Louane, Thomas Dutronc... Pluie de stars pour une soirée "déprime", organisée pour la bonne cause

34 / 34

Semi-exclusif - Alexandre Tharaud et Raphaël Mezrahi - 9ème édition de "La nuit de la déprime" aux Folies Bergère à Paris le 30 janvier 2023. R. Mezrahi a annoncé avoir collecté au moins 30.000 euros au bénéfice des associations de protection animale. Dans sa propriété située dans l’Aube, il a recueilli plus de cent chats. Il termine la construction d’un chalet qui leur sera dédié. Un chalet qu’il équipera de cameras qui alimenteront les programmes de la chaine TV Miaou qu’il veut créer. C.Lelouch a annoncé son prochain mariage (V.Perrin, ma future femme), ainsi que l’imminence du tournage de son prochain film dans lequel le rôle de Dieu sera interprété par R. Mezrahi. La captation filmée de la soirée sera prochainement diffusée sur C8 puis sur Olympia TV. © Alain Guizard/Bestimage No Web - Belgique et Suisse © BestImage