"J'envisage de sauter" : Gérard Lenorman, son triste passé avec une mère qui lui envoyait des "marmites dans la figure"

Ce jeudi 9 février 2023,Gérard Lenorman fête ses 78 ans. Et comme il le révélait tout récemment dans les pages de France Dimanche, il se sent "en pleine forme" et "comme un jeune homme". Son secret ? "La marche et la montagne" : deux activités "indispensables" à sa santé. Il a également "une alimentation saine" et choisit ses produits "avec soin". Mais la vie n'a pas toujours été aussi douce que cela pour le célèbre interprète de La Ballade des gens heureux.

En effet, en mai 2014, dans l'émission La Parenthèse inattendue, le chanteur-compositeur évoquait son enfance difficile avec sa mère qui était particulièrement distante avec lui. Une violence psychologique, mais aussi physique. "Vous avez reçu des marmites dans la figure", avait notamment souligné le présentateur du programme Frédéric Lopez, avant que son invité ne fasse de rares et bouleversantes confidences à ce sujet.

Tentative de suicide

"Plus on tape sur la tête de quelqu'un, plus il s'habitue, plus il se marre. Moi je me marrais", avait notamment raconté avec distance Gérard Lenorman, concédant ainsi le fait que sa mère était "assez violente au quotidien" avec lui et qu'il y avait des moments où il était "une sorte d'exutoire" pour elle. Une situation très douloureuse à vivre pour lui, à tel point qu'il avait fini par envisager le pire.

"À 14 ans, je désespérais un petit peu. Une nuit, je prépare mes affaires, un petit barda de jeune homme que j'attache sur mon vélo et je pars. Puis je me dis : 'Tiens, il y a la Couze, une petite rivière qui traverse l'Issoire'. Je me fais tout mon film avant d'arriver sur le pont et j'envisage de sauter dans la rivière. Je me dis : 'Ca va être bien avec la rivière, ça ne va pas traîner'. Puis, j'arrive sur le pont, je cale mon vélo, je regarde l'eau et là j'éclate de rire... car il y avait juste un pauvre filet car c'était l'été !", s'était-il confié.

Quelques minutes après avoir délivré cette sombre anecdote, l'admirateur de Joyce Jonathan avait versé quelques larmes au moment d'entrer en contact avec le petit garçon qu'il était, à la demande de Frédéric Lopez. Submergé par l'émotion, il s'était alors adressé au petit Gérard de l'époque en lui demandant des nouvelles de sa maman. Une séquence terriblement touchante...