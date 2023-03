Diaporama : Gérard Lenorman divorcé de la belle Caroline, mère de ses 4 enfants : des ex toujours très proches, photos

1 / 17 Gérard Lenorman divorcé de la belle Caroline, mère de ses 4 enfants : des ex toujours très proches, photos

2 / 17 Gérard Lenorman divorcé de la belle Caroline, mère de ses 4 enfants : des ex toujours très proches, photos Exclusif - Gérard Lenorman - Enregistrement de l'émission "La grande soirée du 31" à Chantilly" au Château de Chantilly sur France 2. © Tiziano da Silva-Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva - Cyril Moreau / Bestimage

3 / 17 Gérard Lenorman et Caroline ont divorcé en 1989. Archives : Gérard Lenorman avec sa femme Caroline après sa première à l'Olympia en 1974 © BestImage, DANIEL ANGELI / BESTIMAGE

4 / 17 Ensemble, ils ont eu quatre enfants : Mathieu, Clémence, Justine et Victor. Exclusif - Gérard Lenorman - Backstage - Enregistrement de l'émission "La boîte à secrets 16", présentée par F.Bollaert et diffusée le 10 mars sur France 3 © Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

5 / 17 Très proches, les ex-époux ont gardé des liens très forts malgré leur divorce. Exclusif - Gérard Lenorman - Enregistrement de l'émission "La boîte à secrets 16", présentée par F.Bollaert et diffusée le 10 mars sur France 3 © Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

6 / 17 Caroline poste régulièrement des photos de Gérard Lenorman sur son compte Instagram. Exclusif - Gérard Lenorman , son chien Tilou et la chienne de Michel Drucker Isia - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" présentée par M.Drucker et diffusée le 30 janvier sur France 2. Le 21 janvier 2022 © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot/Bestimage

7 / 17 Gérard Lenorman et Caroline sont devenus des amis fusionnels. Exclusif - Gérard Lenorman - Arrivées des artistes à l'enregistrement de l'émission "Vivement dimanche" au studio Gabriel à Paris, diffusée le 30 janvier 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

8 / 17 Exclusif - No Tabloids - Gérard Lenorman - Grande soirée de la solidarité de l'Appel national pour la Tsedaka au Palais des Congrès à Paris le 13 décembre 2021. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

9 / 17 Exclusif -Gérard Lenorman - Grande soirée de la solidarité de l'Appel national pour la Tsedaka au Palais des Congrès à Paris le 13 décembre 2021. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

10 / 17 Gérard Lenorman - Enregistrement de l'émission "Fête de la chanson française" à l'Olympia à Paris, qui sera diffusée le 9 janvier sur France 2. © Tiziano Da Silva - Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva - Cyril Moreau / Bestimage

11 / 17 Exclusif - Gérard Lenorman - Enregistrement de l'émission "300 Choeurs chantent Les plus beaux duos" à Paris, qui sera diffusée le 8 janvier 2021 sur France 3. © BestImage, Tiziano Da Silva / Bestimage

12 / 17 Exclusif - Gérard Lenorman - Backstage - Enregistrement de l'émission "La boîte à secrets 16", présentée par F.Bollaert et diffusée le 10 mars sur France 3 © Christophe Clovis / Bestimage Pour cette nouvelle émission de La boîte à secrets, F.Bollaert accueille G.Lenorman, Zaz, F.Huster pour une soirée toujours plus festive et émouvante. Chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches. Alors, préparez- vous à découvrir des archives personnelles de nos invités, tenter de retrouver l'identité d'un invité mystère et des images exclusives tournées avec l'entourage des invités... Joies, émotions, fous rires, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée. Faustine vous invite à faire la fête et, attention, vous n'êtes pas au bout de vos surprises ! © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

13 / 17 Exclusif - Francis Huster, Zaz (Isabelle Geffroy), Gérard Lenorman - Backstage - Enregistrement de l'émission "La boîte à secrets 16", présentée par F.Bollaert et diffusée le 10 mars sur France 3 © Christophe Clovis / Bestimage Pour cette nouvelle émission de La boîte à secrets, F.Bollaert accueille G.Lenorman, Zaz, F.Huster pour une soirée toujours plus festive et émouvante. Chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches. Alors, préparez- vous à découvrir des archives personnelles de nos invités, tenter de retrouver l'identité d'un invité mystère et des images exclusives tournées avec l'entourage des invités... Joies, émotions, fous rires, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée. Faustine vous invite à faire la fête et, attention, vous n'êtes pas au bout de vos surprises ! © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

14 / 17 Exclusif - Gérard Lenorman - Backstage - Enregistrement de l'émission "La boîte à secrets 16", présentée par F.Bollaert et diffusée le 10 mars sur France 3 © Christophe Clovis / Bestimage Pour cette nouvelle émission de La boîte à secrets, F.Bollaert accueille G.Lenorman, Zaz, F.Huster pour une soirée toujours plus festive et émouvante. Chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches. Alors, préparez- vous à découvrir des archives personnelles de nos invités, tenter de retrouver l'identité d'un invité mystère et des images exclusives tournées avec l'entourage des invités... Joies, émotions, fous rires, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée. Faustine vous invite à faire la fête et, attention, vous n'êtes pas au bout de vos surprises ! © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

15 / 17 Exclusif - Gérard Lenorman, Zaz (Isabelle Geffroy) - Enregistrement de l'émission "La boîte à secrets 16", présentée par F.Bollaert et diffusée le 10 mars sur France 3 © Christophe Clovis / Bestimage Pour cette nouvelle émission de La boîte à secrets, F.Bollaert accueille G.Lenorman, Zaz, F.Huster pour une soirée toujours plus festive et émouvante. Chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches. Alors, préparez- vous à découvrir des archives personnelles de nos invités, tenter de retrouver l'identité d'un invité mystère et des images exclusives tournées avec l'entourage des invités... Joies, émotions, fous rires, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée. Faustine vous invite à faire la fête et, attention, vous n'êtes pas au bout de vos surprises ! © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

16 / 17 Exclusif - Gérard Lenorman - Enregistrement de l'émission "La boîte à secrets 16", présentée par F.Bollaert et diffusée le 10 mars sur France 3 © Christophe Clovis / Bestimage Pour cette nouvelle émission de La boîte à secrets, F.Bollaert accueille G.Lenorman, Zaz, F.Huster pour une soirée toujours plus festive et émouvante. Chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches. Alors, préparez- vous à découvrir des archives personnelles de nos invités, tenter de retrouver l'identité d'un invité mystère et des images exclusives tournées avec l'entourage des invités... Joies, émotions, fous rires, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée. Faustine vous invite à faire la fête et, attention, vous n'êtes pas au bout de vos surprises ! © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage