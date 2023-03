Gerard Piqué : L'ex de Shakira, père très autoritaire avec leurs enfants ? Une vidéo fait bondir les internautes !

C'est une bataille qui aura duré de longs mois et c'est finalement Shakira qui semble en être sortie gagnante. Après leur séparation en juin 2022, Gerard Piqué et la chanteuse colombienne de 46 ans se sont écharpés par avocats interposés pour la garde de leurs enfants. La justice espagnole a finalement statué en faveur de la Colombienne, qui aura le droit à la garde de Milan (10 ans) et Sasha (7 ans), tandis que l'ancien footballeur de 36 ans pourra les avoir 10 jours par mois et durant les vacances.

Installée à Barcelone depuis plus de 10 ans, Shakira compterait d'ailleurs déménager dans les prochains mois avec ses enfants. L'interprète de Whenever, Wherever souhaiterait vivre aux États-Unis et plus précisément à Miami, en Floride. D'après les informations récentes, elle aurait d'ailleurs trouvé l'amour sur place avec un mystérieux inconnu. De son côté, Gerard Piqué ne compte pas quitter la Catalogne où il a rapidement retrouvé l'amour après sa séparation avec la chanteuse. C'est dans les bras de Clara Chia, une jeune femme de 23 ans, que le sportif a retrouvé l'amour, très peu de temps après sa séparation et certaines rumeurs disent même qu'il aurait commencé à la fréquenter alors qu'il était encore avec Shakira.

L'ex de Shakira véhément envers ses garçons

Pour l'heure, les deux célébrités sont encore à Barcelone et elles se partagent la garde de leurs deux garçons. Récemment, une vidéo montrant Gerard Piqué déposer Milan et Sasha au domicile de son ex a fait beaucoup de bruit, certains lui reprochant de les laisser sous la pluie en partant à vive allure au volant de sa voiture. Une nouvelle vidéo, publiée le 27 mars dernier sur les réseaux sociaux, fait également beaucoup réagir. Dessus, on peut voir le champion du monde assister à une rencontre sportive avec ses enfants et visiblement, il semble très remonté contre l'un d'eux, n'hésitant pas à faire de grands gestes qui semblent signifier qu'il est en train de l'invectiver. Une petite scène qui a beaucoup fait réagir sur Twitter où les internautes sont surpris par les agissements du père de famille.