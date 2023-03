Gerard Piqué séparé de Shakira : irrespectueux envers la compagne d'un coéquipier, la preuve en vidéo !

Si l'on se demande encore qui de Shakira ou de Gerard Piqué est le plus fautif dans la guerre qu'ils se sont déclarée depuis plusieurs mois maintenant, un élément de réponse est peut-être tombé très récemment. Difficile pourtant d'imaginer que les choses iraient aussi loin entre les deux stars, tant tout semblait se passer à merveille entre eux depuis plus de dix ans. Parents de deux grands garçons, Milan (10 ans) et Sasha (7 ans), ils ont vécu ensemble à Barcelone avant de se séparer en juin dernier, comme ils l'ont officialisé dans une déclaration commune.

Si les premiers mois ont été assez calmes, depuis, les clashs sont très nombreux et on se demande jusqu'où ira cette joute entre Shakira et Gerard Piqué. La chanteuse colombienne de 46 ans n'hésite désormais plus à attaquer son ex dans ses chansons, comme elle l'a fait en janvier dernier. "Tu as échangé une Ferrari pour une Twingo. Tu as échangé une Rolex pour une Casio (...) Beaucoup d'heures à la salle de sport, mais tu devrais aussi exercer ton cerveau de temps en temps", chantait-elle, s'en prenant du même coup à la nouvelle copine du catalan, Clara Chia.

Gerard Piqué prend la place de la copine de son coéquipier !

Si les choses semblaient s'être calmées ces dernières semaines, Gerard Piqué vient de refaire parler de lui et pas vraiment pour les bonnes raisons. Retraité depuis novembre dernier, le père a du temps libre et il s'est rendu à un évènement sportif avec son ancien coéquipier, Frenkie De Jong. Venu avec sa copine, Mikky Kiemeney, le hollandais de 25 ans a eu la mauvaise surprise de voir le champion du monde avec l'Espagne prendre la place de sa bien-aimée dans les gradins. Comme on peut le voir sur la vidéo de l'évènement, malgré les explications de Frenkie et Mikky, l'ex de Shakira n'en a cure et décide de rester à sa place, créant une gêne perceptible à l'écran.