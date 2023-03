Diaporama : Gerard Piqué séparé de Shakira : irrespectueux envers la compagne d'un coéquipier, la preuve en vidéo !

1 / 13 Gerard Piqué séparé de Shakira: irrespectueux envers la compagne d'un coéquipier ? La preuve en vidéo !

2 / 13 Gerard Piqué filmé en train d'être irrespectueux avec la compagne d'un coéquipier ! Gérard Piqué quitte le tribunal de première instance pour statuer sur les conditions de sa séparation à Barcelone. Séparés depuis juin 2022, G.Piqué et sa femme ont deux enfants, Milan, 9 ans, et Sacha, 7 ans. © BestImage, Europa Press / Bestimage

3 / 13 Shakira et Gerard Piqué sont séparés depuis le mois de juin 2022. Depuis, c'est la guerre entre eux Shakira salue ses fans depuis le balcon de sa maison à Barcelone le 21 janvier 2023. © BestImage, Europa Press / Bestimage

4 / 13 La chanteuse colombienne s'en est pris à lui à de multiples reprises, notamment dans ses chansons Gérard Piqué et sa compagne Clara Chia arrivent à la présentation de la "Kings League" à Barcelone , le 27 décembre 2022. © BestImage, Europa Press / Bestimage

5 / 13 L'ancienne footballeur a été filmé à son insu alors qu'il assistait à un match de football avec son ancien coéquipier du FC Barcelone, Frenkie De Jong et sa copie, Mikky Shakira salue ses fans depuis le balcon de sa maison à Barcelone le 21 janvier 2023. © BestImage, Europa Press / Bestimage

6 / 13 Pas très gentleman, Gerard Piqué a pris la place de la copine de son ancien coéquipier et malgré les protestations, il n'a pas voulu lui rendre, comme on peut le voir sur la vidéo Gerard Pique et son ex-femme Shakira se croisent et s'ignorent totalement lors d'un match de baseball de leur fils Milan à Barcelone. Ils ne se sont ni regardés ni adressés la parole. Barcelone, le 19 novembre 2022. © BestImage, Europa Press / Bestimage

7 / 13 Des images qui ont fait le tour des réseaux sociaux et l'image de Gerard Piqué ​​en a pris un sacré coup ! Gérard Piqué joue son dernier match au FC Barcelone, avant sa retraite, face au club d'Almeria (2 - 0) à Barcelone, le 5 novembre 2022. Sur le terrain, le footballeur espagnol de 35 ans a partagé ce moment avec ses enfants, Sasha et Milan. © BestImage, Zuma Press/Bestimage

8 / 13 Shakira et Burna Boy dans la campagne The Night Before de Burberry pour les fêtes 2022. © BestImage

9 / 13 Shakira accuse Gerard Piqué d'avoir "changé une Ferrari pour une Twingo" : la nouvelle moquerie du footballeur qui s'affiche au volant de la voiture. Le divorce de Gerard Piqué et Shakira se consomme dans la douleur et dans le clash. Alors que l'ancien footballeur s'est engagé dans une nouvelle idylle avec Clara Chia Marti, la chanteuse n'épargne pas les nouveaux tourtereaux. Dans son nouveau titre intitulé BZRP Music Session © BestImage

10 / 13 Gerard Piqué et sa nouvelle compagne Clara Chia se baladent à Barcelone le 6 février 2023. © BestImage, Europa Press / Bestimage

11 / 13 Shakira, accompagnée de son frère Tonino et de son avocate Pilar Mane, à son arrivée au tribunal pour statuer sur les conditions de sa séparation avec G.Piqué à Barcelone, le 1er décembre 2022. Séparés depuis juin 2022, Shakira et G.Piqué ont deux enfants, Milan, 9 ans, et Sacha, 7 ans. © BestImage

12 / 13 Exclusif - Irina Shayk et Gerard Piqué - Exclusive - For Germany call for price - People au match de Basketball Paris NBA 2023 entre les Pistons de Detroit et les Bulls de Chicago à l'Accor Arena Bercy le 19 janvier 2023. © Veeren/Bestimage © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE