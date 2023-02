"Je pourrais tuer mon ex" : Nouveau coup de poignard de Shakira envers Gerard Piqué... et en chanson !

Cela faisait plus de dix ans que ​​Shakira n'avait pas passé une Saint-Valentin célibataire et visiblement, cela ne lui a pas vraiment plu... Depuis le mois de juin 2022, la chanteuse colombienne de 46 ans n'est plus en couple avec Gerard Piqué. Les deux stars ont fait un communiqué annonçant leur séparation et si dans les premiers temps les choses semblaient bien se passer entre eux, les derniers mois sont bien différents. Dans chacune de ses nouvelles chansons, la mère de Milan (9 ans) et Sasha (7 ans) s'en prend à l'ancien footballeur de 36 ans et elle n'hésite pas à viser également sa nouvelle compagne, la jeune Clara Chia (23 ans).

Shakira semble être entrée en guerre contre son ex et elle multiplie les provocations depuis plusieurs semaines maintenant. Si Gerard Piqué est souvent la cible, ses proches le sont également, à commencer par les parents de l'ancien footballeur, accusés par la Colombienne d'avoir trop bien accueilli leur nouvelle belle-fille. Très remontée, la bomba latina en a rajouté une couche le jour de la Saint-Valentin en publiant une petite vidéo sur son compte Instagram qui devrait faire beaucoup de bruit. Dessus, on la voit en train de passer la serpillère dans sa cuisine, mais lorsqu'on tend l'oreille, on peut se rendre compte qu'elle écoute la chanson Kill Bill de SZA, dont les paroles sont très équivoques et semblent une fois de plus dirigées vers son ex et sa nouvelle copine.

Sa nouvelle petite amie sera la suivante, comment suis-je arrivée ici ?

Sur la vidéo, Shakira reprend les paroles suivantes de la chanson : "Je pourrais tuer mon ex, ce n'est pas la meilleure idée. Sa nouvelle petite amie sera la suivante, comment suis-je arrivée ici ? Je pourrais tuer mon ex, mais je l'aime toujours. Mieux vaut être en prison que seule". Un contenu pour le moins explicite et qui devrait certainement faire réagir Gerard Piqué, comme ce fut le cas au moment de la sortie du dernier tube de la chanteuse colombienne.