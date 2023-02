"Je suis sa marionnette !" : Gerard Piqué se confie sur sa nouvelle compagne, l'ex de Shakira est sans filtre !

Si la fin d'année 2022 a été particulièrement mouvementée pour Shakira et Gerard Piqué, 2023 démarre également très fort.

En juin dernier, les deux célébrités ont annoncé leur séparation après plus de dix ans de vie commune. Une décision surprenante, mais visiblement les désaccords étaient nombreux entre eux si l'on en croit les mois qui ont suivi et les nombreux piques qu'ils se sont lancés. Dernièrement, Shakira a sorti une nouvelle chanson dans laquelle elle s'en prend frontalement à son ex et à sa nouvelle chérie, la jeune Clara Chia.

Une histoire entre la belle Espagnole de 23 ans et l'ancien footballeur de 36 ans qui a démarré très peu de temps après sa séparation avec Shakira. Des rumeurs évoquent même une liaison qui aurait démarré avant la fin de leur histoire et depuis, la chanteuse colombienne de 46 ans ne semble pas porter Clara Chia dans son coeur. De son côté, le père de Milan (9 ans) et Sasha (7 ans) semble très bien vivre cette nouvelle histoire. Il s'affiche d'ailleurs régulièrement dans les rues de Barcelone avec son amoureuse et il n'a pas hésité à officialiser leur relation sur Instagram il y a quelques semaines. Très présent sur la plateforme de vidéos en direct Twitch, ce dernier s'est d'ailleurs laissé aller à quelques confessions lors d'une discussion avec le streamer Ibai Llanos.

La vérité c'est que je vais avec ma copine faire du shopping et elle achète les vêtements pour moi

Lors de ce live, Gerard Piqué a expliqué que sa nouvelle copine avait beaucoup d'influence sur lui. Lorsque le streamer lui demande s'il continue de suivre la mode, sa réponse est simple : "La vérité c'est que je vais avec ma copine faire du shopping et elle achète les vêtements pour moi. Je suis sa marionnette !", concède l'ancien coéquipier de Lionel Messi, dans des propos rapportés par le Daily Mail. Une petite phrase qui montre donc que l'avis de Clara Chia compte beaucoup pour l'ancien sportif de 36 ans. Des mots qui contrastent avec l'attitude qu'il a eu lors de leur dernière sortie en amoureux, au cours de laquelle il ne s'est pas montré très gentleman envers la jolie blonde.

Visiblement très amoureux de sa nouvelle copine, Gerard Piqué n'a pas hésité à parler ouvertement de leur relation.