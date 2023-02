Gerard Piqué pas très gentleman : la dernière sortie de l'ex de Shakira avec sa jeune compagne interpelle !

Mais quand s'arrêtera la guerre entre Shakira et Gerard Piqué ? Depuis juin 2022, les parents de Milan (9 ans) et Sasha (7 ans), se déchirent par médias interposés et les dernières semaines ont été particulièrement intenses. Si au départ la Colombienne et l'Espagnol sont restés plutôt discrets, ce n'est plus du tout le cas. La chanteuse a récemment sorti une chanson dans laquelle elle s'en prend ouvertement à l'ancien footballeur de 36 ans et sa nouvelle compagne, Claire Chia (23 ans). "Tu as échangé une Ferrari pour une Twingo. Tu as échangé une Rolex pour une Casio", lance-t-elle à leur encontre, ce qui a eu un gros impact sur la jeune femme, pas vraiment habitué à être au centre de l'attention.

Il y a quelques jours, elle a dû être admise dans une clinique privée de Barcelone, après avoir été victime d'une crise d'angoisse, certainement due aux attaques répétées de Shakira. Malgré tout, son couple avec Gerard Piqué semble résister à la tempête médiatique et après avoir publié une première photo à deux sur son compte Instagram, le footballeur, désormais à la retraite, s'est offert une belle sortie dans les rues de Barcelone avec sa chérie. Une occasion que n'ont pas manqué de couvrir les journalistes espagnols, qui ont suivi les deux tourtereaux pendant quelques minutes, ce qui n'a visiblement pas eu l'air de déplaire au sportif.

Une attitude qui fait jaser...

Si à première vue, il s'agissait d'une sortie tout ce qu'il y a de plus normal, la vidéo est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, en raison d'un détail plutôt embarrassant pour Gerard Piqué. À un moment de la vidéo (vers 25 secondes), on le voit tirer Clara Chia par la main assez violemment, de sorte que la jeune femme se cogne violemment dans un panneau publicitaire. Loin d'être embarrassé par son attitude, l'ex de Shakira poursuit sa route sans ralentir et en rigolant devant l'incident ! Une attitude pas vraiment digne d'un gentleman et qui a beaucoup fait réagir sur TikTok.