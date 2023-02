Shakira : La jeune compagne de Gerard Piqué au plus mal... elle termine à l'hôpital !

Si Shakira et Gerard Piqué sont séparés depuis plus de six mois désormais, ils continuent de faire la Une des magazines un peu partout sur la planète. Il faut dire que les dernières semaines ont été particulièrement intenses pour les deux stars, qui se rendent coup pour coup. Si l'on sentait une certaine animosité de la part de la chanteuse colombienne de 45 ans depuis leur rupture, elle s'est littéralement lâchée dans sa dernière chanson. "Tu as échangé une Ferrari pour une Twingo. Tu as échangé une Rolex pour une Casio (...) Beaucoup d'heures à la salle de sport, mais tu devrais aussi exercer ton cerveau de temps en temps", lance-t-elle notamment, en direction de celui qui vient tout juste de prendre sa retraite de footballeur professionnel.

Ni Shakira, ni Gerard Piqué n'ont vraiment dévoilé les raisons de cette rupture, mais de nombreuses rumeurs insistantes pointent les infidélités du sportif de 35 ans, qui a rapidement retrouvé chaussure à son pied. En effet, depuis plusieurs mois maintenant, il partage la vie de Clara Chia, une jeune femme de 23 ans qu'il a rencontrée par le biais d'une de ses entreprises. Si le couple se faisait plutôt discret ces derniers temps, le Barcelonais a décidé de passer la vitesse supérieure le 26 janvier dernier en publiant une belle photo de son couple sur son compte Instagram. Une attitude qui a certainement dû agacer les fans de la chanteuse colombienne, qui s'en prennent également à la nouvelle compagne de son ex sur les réseaux sociaux.

Clara Chia victime d'une crise d'angoisse

Visiblement, toute cette pression pèse sur les épaules de Clara Chia et si l'on en croit El Periodico, elle a dû être hospitalisée ces derniers jours dans une clinique privée de Barcelone. D'après les informations du média espagnol, la jeune femme aurait été victime d'une crise d'angoisse, que l'on peut certainement expliquer par tous les changements qui ont eu lieu dans sa vie ces derniers temps.

Alors qu'ils comptaient prendre du temps pour eux, Gerard Piqué et Clara Chia ont remis leurs plans à plus tard, le temps que la jolie blonde se remette de ses émotions.