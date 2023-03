Shakira de nouveau en couple ? Elle aurait remplacé Gerard Piqué avec un nouvel homme à Miami !

Si Gerard Piqué n'a pas mis beaucoup de temps à retrouver l'amour, il semblait que Shakira n'était pas encore prête à retrouver quelqu'un, mais si l'on en croit un média espagnol, les choses auraient changé dernièrement. Le 4 juin 2022, la chanteuse de 46 ans et l'ancien footballeur ont annoncé leur séparation après plus de dix ans de relation. Les parents de Milan (10 ans) et Sasha (7 ans) se déchirent depuis et la relation est plus que tendue entre eux, et les tensions sont notamment cristallisées à cause de la nouvelle conquête du sportif de 36 ans, la jeune Claira Chia.

Il faut dire que Gerard Piqué n'a pas mis beaucoup de temps avant de se mettre en couple avec la jolie blonde de 23 ans et certaines rumeurs sorties dans la presse indiquent même qu'ils étaient ensemble avant sa séparation avec Shakira. Cette dernière ne l'a d'ailleurs pas épargné dans l'une de ses dernières chansons. "Tu as échangé une Ferrari pour une Twingo. Tu as échangé une Rolex pour une Casio. Beaucoup d'heures à la salle de sport, mais tu devrais aussi exercer ton cerveau de temps en temps", chante la bomba latina. De son côté, l'ancien joueur du FC Barcelone s'affiche régulièrement avec Clara Chia et il semble déjà très amoureux et dépendant de la jeune femme.

Shakira le fréquenterait depuis plusieurs mois

Si Gerard Piqué a retrouvé l'amour, il semblait que Shakira n'était pas encore prête à franchir cette étape, mais si l'on en croit Ok Diario, la mère de deux enfants ne serait plus célibataire ! D'après les informations du site espagnol, la chanteuse fréquenterait un "mystérieux homme" installé à Miami. Une ville où la chanteuse a d'ailleurs prévu de s'installer dans les prochains mois, elle qui a obtenu la garde de ses enfants après de longs mois de négociations par avocats interposés.

Pas plus d'informations sur l'identité de l'homme en question, mais selon nos confrères, ils seraient en contact depuis au moins quatre mois maintenant. Pour l'heure, Shakira n'a rien confirmé de cette idylle rapportée par la presse espagnole.