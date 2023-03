Diaporama : Shakira de nouveau en couple ? Elle aurait remplacé Gerard Piqué avec un nouvel homme à Miami !

1 / 13 Shakira de nouveau en couple ? Elle aurait remplacé Gerard Piqué avec un nouvel homme à Miami !

Shakira aurait retrouvé l'amour !

Depuis le 4 juin 2022, Shakira et Gerard Piqué sont officiellement séparés

Si le footballeur a retrouvé l'amour dans les bras de la jeune Clara Chia, ce n'est pas le cas de la chanteuse colombienne

D'après les informations du média espagnol Ok Diario, Shakira aurait retrouvé l'amour

Selon leurs informations, elle fréquenterait un mystérieux homme installé à Miami, la ville où elle projette de s'installer

Shakira n'a rien officialisé de ces rumeurs, mais la chanteuse a peut-être retrouvé l'amour

Shakira et ses enfants Milan et Sasha vont au au Blue Man Group à New York le 12 mars 2023.

Shakira emmène ses enfants Sasha, 8 ans, et Milan, 10 ans, au "M&M's" Store à New York avant d'aller dîner au restaurant "Nobu", le 10 mars 2023.

Shakira, son compagnon Gerard Piqué et ses fils Milan et Sasha - Gerard Piqué reçoit un prix lors de la 5ème édition du "Catalan football stars" à Barcelone, Espagne, le 28 novembre 2016.

La chanteuse Shakira et son mari le footballeur Gerard Piqué avec leur fils Milan quittent leur domicile à Barcelone le 15 octobre 2017.

Gérard Piqué et sa compagne Clara Chia arrivent à la présentation de la "Kings League" à Barcelone , le 27 décembre 2022.