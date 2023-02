Shakira : Nouvelle sortie très remarquée pour Gerard Piqué et sa jeune compagne, plus amoureux que jamais !

Si certains pouvaient penser que l'histoire entre Gerard Piqué et Clara Chia ne serait que passagère ou simplement un moyen pour l'ancien footballeur de faire du mal à son ex, ils se trompaient. En effet, depuis qu'ils sont en couple, l'histoire entre eux semble très forte et malgré la médiatisation et les nombreuses frasques des derniers mois, l'amour apparaît plus fort que tout. Depuis sa séparation avec Shakira, le sportif espagnol de 36 ans n'a pas mis bien longtemps à retrouver l'amour et certaines rumeurs disent même qu'il fréquentait déjà sa nouvelle compagne avant la fin de son histoire avec la mère de ses deux enfants, Milan (9 ans) et Sasha (7 ans).

Les dernières semaines ont été particulièrement dures pour Clara Chia, qui a même dû faire un tour dans une clinique privée de Barcelone. D'après le média espagnol El Periodico, la jeune femme aurait été victime d'une crise d'angoisse et on peut évidemment lier son état aux dernières attaques dont elle a été la victime de la part de Shakira. "Tu as échangé une Ferrari pour une Twingo. Tu as échangé une Rolex pour une Casio", lance-t-elle dans sa dernière chanson, qui a fait un énorme buzz. Une pression forcément difficile à gérer pour une jeune femme de seulement 23 ans et qui commence tout juste à gouter à la célébrité.

Main dans la main dans les rues de Barcelone

Malgré les vents contraires, le couple fait face et Gerard Piqué et Clara Chia ont été aperçus en train de se balader dans les rues de Barcelone ce lundi 6 février et tout semble aller pour le mieux. Large sourire et mine réjouie, l'ancien coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone marche main dans la main avec la jolie blonde, qui apparaît elle aussi plutôt détendue et souriante. Très à l'aise face aux caméras des photographes, le père de famille tente même de cacher le visage de son amoureuse comme pour faire une blague, preuve de sa totale décontraction (toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama).

Loin des tracas des dernières semaines et des polémiques à répétition, Gerard Piqué et Clara Chia profitent de la vie à Barcelone et cela ne devrait pas vraiment faire plaisir à Shakira...