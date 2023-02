Shakira : Son ex Gerard Piqué accusé d'être un mauvais père ! Une vidéo choque les internautes...

Si l'on parle beaucoup de Shakira et Gerard Piqué ces derniers temps, on oublie parfois que derrière le déchirement d'un couple, il y a des enfants qui trinquent... Les deux célébrités ont vécu en harmonie pendant plus de dix ans, mais en juin 2022, elles annoncent leur séparation par le biais d'un communiqué commun. "Nous avons le regret de confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre plus grande priorité, nous vous demandons de respecter leur vie privée", expliquent les parents de Milan (10 ans) et Sasha (8 ans), qui assurent que leur priorité reste le bien-être de leurs enfants.

Une longue lutte judiciaire va s'en suivre et c'est finalement la chanteuse de 46 ans qui aura la garde des enfants, Gerard Piqué ayant droit de les voir 10 jours par mois, ainsi que pendant les vacances. Les rapports entre les ex se sont alors envenimés encore plus et aux chansons accusatrices de la Colombienne ont répondu les innombrables provocations du Catalan. Ce dernier n'a d'ailleurs pas mis longtemps à retrouver l'amour, ce qui n'a semble-t-il pas vraiment plu à son ex... Toujours installée à Barcelone, Shakira a pour projet de déménager pour la Floride et Miami, mais pour l'instant, elle doit cohabiter dans la même ville que l'ancien footballeur, qui a ramené Milan et Sasha chez elle il y a quelques jours de cela.

Les internautes pas tendres avec Gerard Piqué

Un petit moment de vie capté par une caméra placée devant la maison de la chanteuse et sur laquelle on peut voir les deux garçons sortir de la voiture de leur père sous une pluie battante, avec leurs affaires à la main. Visiblement pressé, Gerard Piqué ne prend pas le temps de sortir de son véhicule et ne ferme pas le coffre de sa voiture avant de partir. Une scène qui a choqué les internautes, dont certains se montrent très durs envers le sportif de 36 ans, comme l'a relayé Marca. "Quel père horrible, il ne les aide pas avec leurs valises, ni ne leur dit au revoir avec amour", écrit l'un d'eux, tandis qu'un autre manie le sarcasme : "Quel père aimant... les enfants ont certainement envie de retrouver leur mère rapidement".