Shakira victime d'un sale coup de la mère de Gerard Piqué : son rôle dans les infidélités de son fils

C'est une rupture qui a pris des proportions que personne n'aurait pu imaginer et pourtant, depuis plusieurs, c'est une vraie guerre des mots que se livrent Shakira et Gerard Piqué. Tout ça a commencé le 4 juin 2022, lorsque la chanteuse colombienne et le footballeur catalan ont annoncé publiquement qu'ils se séparaient. Depuis, ils se sont fait la guerre par avocats interposés pour trouver une solution à la garde de leurs enfants et c'est finalement l'artiste de 46 ans qui a gagné la bataille judiciaire. Elle devrait bientôt quitter l'Espagne pour emménager à Miami en Floride, où elle aurait d'ailleurs trouvé l'amour si l'on en croit les dernières rumeurs de la presse espagnole.

De son côté, Gerard Piqué n'a pas mis longtemps a retrouvé chaussure à son pied puisqu'il s'est mis en couple avec Clara Chia, peu de temps après sa rupture avec Shakira. La jeune femme de 23 ans et l'ancien footballeur de 36 ans semblent vivre une belle histoire d'amour et ils n'hésitent plus à se montrer ensemble publiquement dans les rues de Barcelone. Une relation qui a démarré peu de temps après que le père de Milan (10 ans) et Sasha (7 ans) ne soit séparé de la Colombienne, mais d'après certaines rumeurs, ils étaient ensemble avant la rupture et c'est d'ailleurs ce qui aurait provoqué la séparation. Certains médias ont notamment évoqué des indices repérés par Shakira, comme le pot de confiture qui baisse anormalement vite, mais d'après les dernières informations, la mère du sportif serait également impliquée dans l'histoire.

Gerard Piqué se serait réfugié chez sa mère... avec Clara Chia !

C'est le média péruvien El Popular qui sort une information pour le moins étonnante, d'après leurs informations, la mère du champion du monde, Montserrat Piqué, une célèbre médecin en Catalogne, aurait aidé son fils à cacher sa liaison avec Clara Chia. Nos confrères affirment que cette dernière a été mise au courant de l'histoire entre Gerard Piqué et la jolie blonde et elle leur aurait permis de se retrouver dans sa propre maison, à l'abri des regards indiscrets.